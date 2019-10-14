Автоэксперты сравнили новый Geely GS Cross и Renault Kaptur

На Youtube-канале «За рулем» опубликовали небольшой видеообзор-сравнение нового Geely GS Cross стоимостью 1,5 млн рублей (в топовой комплектации) и нового Renault Kaptur , который стоит дешевле китайской модели на 300 тысяч рублей.

«С какой радости?», — задается вопросом специалист. Но дизайн китайского авто действительно удивляет не только снаружи, но и внутри: стильные современные линии, форм, качественная приятная отделка.

Тем не менее, по словам специалиста, по качеству сборки в Geely все смотрится на его цену, однако, гонясь за стилем, китайский производитель позабыл об эргономичности: рулевое колесо по вылету не регулируется, крайне не хватает регулировки водительского кресла по высоте, хотелось бы подушку кресел длиннее, а функционирование информационно-развлекательного комплекса более быстрое.

Имеются претензии и к «неидеальной» логике меню, расположению карманов и прочим мелочам. Однозонный климат-контроль в автоматическом режиме функционирует неэффективно — все время приходится регулировать вручную.

Renault Kaptur внутри, как считает специалист, беднее и даже «дешевле», чем китайский автомобиль. Здесь рулевое колесо также регулируется лишь по углу наклона, а кресла по высоте не настраиваются. Информационно-развлекательная система и меню очень простые, однако непонятные. Просторность и организация багажника в Kaptur выигрывают, а вот удобство размещения пассажиров заднего ряда «страдает».

Управляемость Geely GS Cross и энергоемкость подвески по-прежнему вызывает еще больше вопросов, хотя, в общем, машина «тихая» и в принципе неплохо двигается. Впрочем, в основе авто лежит архитектура Emgrand. Помимо этого эксперт назвал Geely с китайской роботизированной коробкой передач «задумчивым» автомобилем — «педаль газа на светофоре надо нажимать заблаговременно».

Kaptur по ходовым качествам и скорости реакции роботизированная КПП намного приятнее, понятнее и безопаснее для водителя, хоть и не все так идеально.

Вердикт. Geely GS Cross является машиной, которая имеет очень много «но», на которые при стоимости в 1,5 млн рублей не обращать внимание не получается, считает специалист.