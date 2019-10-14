Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главные уязвимости LADA Kalina второго поколения 

Car.ru 3 часа назад
Названы главные уязвимости LADA Kalina
Фото: LADA
Автор Youtube-канала «АвтоПроблемы» сообщил о главных уязвимостях LADA Kalina второй генерации. Эти сведения будут полезны не только собственникам Kalina, но и тем, кто планирует купить модель.
Машина имеет разные силовые установки и к каждой из них нужно уделять особое внимание. Обычные версии отечественной модели оснащаются мотором на 1,6 литра производительностью 80 л.с. При его обслуживании надо вовремя производить замену ремня ГРМ и каждые 15 000 — 20 000 км пробега осуществлять регулировку теплового зазора клапанов. Более мощная 1,6-литровая силовая установка на 98 л.с. крайне требовательна к качеству масла.
Топовый мотор на 106 л.с. модели Kalina является довольно надежным. Следует обратить внимание на пневматический клапан, который регулирует работу заслонки. Что касается агрегата на 1,6 литра отдачей 118 л.с., то при его эксплуатация надо контролировать систему охлаждения.
LADA
Необходимость в ремонте может возникнуть в связи с непрочными хомутами либо треснувшими патрубками. Часто встречаются и «детские» болезни, такие как подтекающие сальники и прокладки, а также «умирающие» датчики и термостат.
LADA
Из минусов МКПП Kalina можно отметить то, что подтекает масло и слышится хруст во время переключения второй передачи. Менять масло надо каждые 35 000 — 40 000 км. Если своевременно и качественно обслуживать трансмиссию, она сможет проработать до 250 — 300 тыс. км.
С ДТП в Москве борются новым способом
Car.ru: последние новости
General Motors представил нового конкурента Toyota Highlander General Motors представил нового конкурента Toyota Highlander «Большие ноздри». BMW отстаивает развитие дизайна своих автомобилей «Большие ноздри». BMW отстаивает развитие дизайна своих автомобилей Наиболее популярные объёмы мотор в России Наиболее популярные объёмы мотор в России
Комментарии
Бортжурнал , Тест-драйвы , Lada , Lada Kalina
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водитель авто сбил велосипедиста в центре Москвы
Водитель авто сбил велосипедиста в центре Москвы
Король Саудовской Аравии прокатил Путина на электрокаре
Король Саудовской Аравии прокатил Путина на электрокаре
В Сети смеются над очередным тюнингом «Жигулей»
В Сети смеются над очередным тюнингом «Жигулей»
В Москве тестируют новый метод профилактики ДТП
В Москве тестируют новый метод профилактики ДТП
Бастрыкин дал поручения по ДТП в Воронеже
Бастрыкин дал поручения по ДТП в Воронеже1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение