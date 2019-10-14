Названы главные уязвимости LADA Kalina

Главные уязвимости LADA Kalina второго поколения

Автор Youtube-канала «АвтоПроблемы» сообщил о главных уязвимостях LADA Kalina второй генерации. Эти сведения будут полезны не только собственникам Kalina, но и тем, кто планирует купить модель.

Машина имеет разные силовые установки и к каждой из них нужно уделять особое внимание. Обычные версии отечественной модели оснащаются мотором на 1,6 литра производительностью 80 л.с. При его обслуживании надо вовремя производить замену ремня ГРМ и каждые 15 000 — 20 000 км пробега осуществлять регулировку теплового зазора клапанов. Более мощная 1,6-литровая силовая установка на 98 л.с. крайне требовательна к качеству масла.

Топовый мотор на 106 л.с. модели Kalina является довольно надежным. Следует обратить внимание на пневматический клапан, который регулирует работу заслонки. Что касается агрегата на 1,6 литра отдачей 118 л.с., то при его эксплуатация надо контролировать систему охлаждения.

LADA

Необходимость в ремонте может возникнуть в связи с непрочными хомутами либо треснувшими патрубками. Часто встречаются и «детские» болезни, такие как подтекающие сальники и прокладки, а также «умирающие» датчики и термостат.

LADA

Из минусов МКПП Kalina можно отметить то, что подтекает масло и слышится хруст во время переключения второй передачи. Менять масло надо каждые 35 000 — 40 000 км. Если своевременно и качественно обслуживать трансмиссию, она сможет проработать до 250 — 300 тыс. км.