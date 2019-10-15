Самые сомнительные зимние автомобильные лайфхаки

Водители начинают активную подготовку к зимнему сезону и спешат обменяться советами по этому случаю. Многие из них довольно странные.

Влажность в салоне. Пока одни для борьбы с излишней влажностью убивают свой кондиционер, другие раскидывают по салону носки с кошачьим наполнителем. Да, кто-то реально так делает, руководствуясь тем, что наполнитель кошачьего туалета впитывает влагу из окружающей среды.

Замерзший замок. Интернет-советчики рекомендуют сложить руки воронкой, прижать к дверному замку, приложиться губами и несколько раз подуть внутрь. Кажется, каждый в такой ситуации в отчаянии пробовал это провернуть.

Примерзшие щетки стеклоочистителя. Дабы нейтрализовать контакт ветрового стекла и дворников, на них рекомендуют надеть полиэтиленовые пакеты. Экономя на зимних стеклоочистителях, можно пойти дальше и надеть на них носки.

Наледь на зеркалах заднего вида. Ответ тот же — пакеты. Только пакеты.

Запотевшие окна. Самый трудозатратный лайфках в этом списке. Его автор либо гений, либо просто решил поиздеваться над доверчивыми водителями. Чтобы предотвратить запотевание окон изнутри, рекомендуется нанести на них зубную пасту или пену для бритья, растереть, дать высохнуть и протереть сухой салфеткой.

Возможно, какие-то из приведенных способов вполне рабочие. Но иногда стоит подумать, а не обойдется ли средство от запотевания стекол дешевле, чем баллончик пены для бритья.