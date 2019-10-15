BMW готовит дебют субкомпактного седана

BMW показала тизер нового компактного седана

Компания BMW поделилась новыми фотографиями субкомпактного седана 2-Series Gran Coupe. Изображения новинки разместили на официальной странице баварской марки в социальных сетях. На тизерах рассекречена оптика новинки, бамперы, радиаторная решётка и скат крыши.

Фирма BMW готовится к дебюту купеобразного седана 2-Series Gran Coupe. Пока опубликована фотография в анфас, рассекречен изгиб задней стойки, продемонстрирована корма новинки с интегрированным спойлером и тонкой линией диодной оптики. Судя по профилю переднего бампера и вентиляционных отверстиях в заднем бампере, на первых снимках изображена версия M235i xDrive.

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BMW

BMW 2-Series Gran Coupe разделит переднеприводную платформу FAAR с новым хэтчбеком 1-Series. Вполне вероятно, что сохранится и линейка двигателей, и концепция полного привода. Пока подтверждён только один мотор: 306-сильная 2,0-литровая «турбочетвёрка» исполнения M235i xDrive. Вероятно, базовой версией на старте продаж будет 228i — в такой конфигурации «двойка» будет развивать около 231 лошадиной силы и 349 Нм крутящего момента.