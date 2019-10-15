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Американские Kia и Hyundai отозвали из-за взрывоопасных моторов 

Авторамблер + ещё 2 1 час назад
Кому нужна пожизненная гарантия от взрыва мотора?
Фото: Авторамблер
Количество пострадавших от взрывных двигателей южнокорейских брендов превысило 100 человек. Всего было зафиксировано более 3 тыс. случаев самовозгорания. К компаниям уже поданы коллективные иски.
Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, компания Hyundai объявила масштабный отзыв 2,3 млн моделей, а Kia — 1,8 млн Ранее бренды уже отправляли в сервис около 2,3 млн автомобилей, но этого оказалось недостаточно.
Все отозванные модели оснащаются бензиновыми двигателями Theta II объемом 2 и 2,4 л. Это Kia Sorento, Optima, Hyundai Santa Fe и Sonata 2011-2018 года выпуска. В рамках акции на моделях обновят ПО для отслеживания угрозы отказа двигателей. Кроме этого, Hyundai и Kia предложат клиентам различные компенсации — в том числе, пожизненную гарантию.
На российском авторынке обновленные двигатели Theta II устанавливают на более поздние модели — например, Kia Optima, Sportage и Sorento. Случаев возгорания пока зафиксировано не было.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia , Hyundai Santa Fe , Kia Sorento , Kia Optima
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