Кому нужна пожизненная гарантия от взрыва мотора?

Американские Kia и Hyundai отозвали из-за взрывоопасных моторов

Количество пострадавших от взрывных двигателей южнокорейских брендов превысило 100 человек. Всего было зафиксировано более 3 тыс. случаев самовозгорания. К компаниям уже поданы коллективные иски.

Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, компания Hyundai объявила масштабный отзыв 2,3 млн моделей, а Kia — 1,8 млн Ранее бренды уже отправляли в сервис около 2,3 млн автомобилей, но этого оказалось недостаточно.

Все отозванные модели оснащаются бензиновыми двигателями Theta II объемом 2 и 2,4 л. Это Kia Sorento , Optima, Hyundai Santa Fe и Sonata 2011-2018 года выпуска. В рамках акции на моделях обновят ПО для отслеживания угрозы отказа двигателей. Кроме этого, Hyundai и Kia предложат клиентам различные компенсации — в том числе, пожизненную гарантию.