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Как в СССР автолюбители спасали покрышки огнём 

Car.ru 27 минут назад
Как в СССР автолюбители спасали покрышки огнём
Фото: Car.ru
Сейчас шиномонтаж можно встретить практически на каждом углу. Но во времена СССР данной роскоши для обладателей транспорта не было. Поэтому владельцы машин вынуждены были справляться с проколом колеса самостоятельно. В ход шли разные подручные средства. Однако обязательным атрибутом неизбежно был огонь. Как же им пользовались в своих целях наши отцы и дедушки?
Осторожно, бензин. Это воспламеняющееся средство помимо питания для мотора находит разное применение. Наверняка многие знают, как бывает тяжело в полевых условиях надеть бескамерную покрышку на обод колеса.
Но есть один проверенный временем способ. Необходимо частично водрузить шину на колесо, а затем налить на ее поверхность совсем немного бензина и подождать, когда он начнет отдавать пары. Через пару минут вплотную к колесу подносится горящая на конце палка.
Происходит яркая вспышка, хлопок и выделение большого объема газов. Именно они ставят покрышку на положенное место. Кстати, в некоторых шиномонтажных мастерских этот трюк используют до сих пор.
Военные времена. Тогда тоже применяли бензин для борьбы с проколотыми шинами. Однако походная технология была немного другая.
На поврежденное место клали кусок сырого каучука. В свою очередь на него через несколько слоев газеты водружали пустой поршень от мотора (как стакан), заполненный бензином. Его поджигали и под действием высокой температуры (в районе 140-150 градусов) происходил качественный процесс вулканизации.
Вулканизационные брикеты. Современным автолюбителям они мало о чем говорят. Наверняка только единицы смогут описать их внешний вид.
А между тем упоминание о них можно было встретить в руководствах по эксплуатации большинства тогдашних советских автомобилей. Особую популярность вулканизационные брикеты получили среди обладателей велосипедов и мопедов без генераторов, поскольку у них не было бензина для спасения проколотого колеса.
Простым языком вулканизационный брикет можно описать как металлический лоток различной формы с воспламеняющейся смесью. Ко дну была прикреплена заплатка из сырой резины. Брикет устанавливали на поврежденный участок, фиксировали с помощью струбцины и поджигали спичкой состав в лотке.
Производители делали тщательно расчеты применительно к количеству смеси, температуры и времени ее горения. В результате заплатка надежно приклеивалась к месту прокола.
Водители, кстати, брикеты не очень жаловали. Колеса прокалывались редко, а смесь была чувствительна к влаге. В результате длительного хранения без дела состав становился сырым и приспособление приходилось попросту выкидывать.
Импровизированный тест. Специалисты портала «Колеса.ru» решились на интересный эксперимент. Они поставили перед собой цель проверить, как бы мог действовать брикет в современных условиях.
Поначалу задача казалось невыполнимой, поскольку приспособление нигде нельзя было найти. Однако все же в руки исследователей попал экземпляр, выпущенный в далеком 1954 году (!).
Единственное, пришлось за давностью времени заменить заплатку на новую. Тем не менее эксперимент прошел удачно и вулканизационный брикет полностью оправдал свое предназначение. Одним словом — советское качество.
Итог. В борьбе с проколом колеса смекалке водителей прошлых лет можно было позавидовать. Ничего кроме уважения она не вызывало. Даже когда в достатке современные технологии, опыт все равно бесценен.
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