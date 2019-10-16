Как в СССР автолюбители спасали покрышки огнём

Сейчас шиномонтаж можно встретить практически на каждом углу. Но во времена СССР данной роскоши для обладателей транспорта не было. Поэтому владельцы машин вынуждены были справляться с проколом колеса самостоятельно. В ход шли разные подручные средства. Однако обязательным атрибутом неизбежно был огонь. Как же им пользовались в своих целях наши отцы и дедушки?

Осторожно, бензин. Это воспламеняющееся средство помимо питания для мотора находит разное применение. Наверняка многие знают, как бывает тяжело в полевых условиях надеть бескамерную покрышку на обод колеса.

Но есть один проверенный временем способ. Необходимо частично водрузить шину на колесо, а затем налить на ее поверхность совсем немного бензина и подождать, когда он начнет отдавать пары. Через пару минут вплотную к колесу подносится горящая на конце палка.

Происходит яркая вспышка, хлопок и выделение большого объема газов. Именно они ставят покрышку на положенное место. Кстати, в некоторых шиномонтажных мастерских этот трюк используют до сих пор.

Военные времена. Тогда тоже применяли бензин для борьбы с проколотыми шинами. Однако походная технология была немного другая.

На поврежденное место клали кусок сырого каучука. В свою очередь на него через несколько слоев газеты водружали пустой поршень от мотора (как стакан), заполненный бензином. Его поджигали и под действием высокой температуры (в районе 140-150 градусов) происходил качественный процесс вулканизации.

Вулканизационные брикеты. Современным автолюбителям они мало о чем говорят. Наверняка только единицы смогут описать их внешний вид.

А между тем упоминание о них можно было встретить в руководствах по эксплуатации большинства тогдашних советских автомобилей. Особую популярность вулканизационные брикеты получили среди обладателей велосипедов и мопедов без генераторов, поскольку у них не было бензина для спасения проколотого колеса.

Простым языком вулканизационный брикет можно описать как металлический лоток различной формы с воспламеняющейся смесью. Ко дну была прикреплена заплатка из сырой резины. Брикет устанавливали на поврежденный участок, фиксировали с помощью струбцины и поджигали спичкой состав в лотке.

Производители делали тщательно расчеты применительно к количеству смеси, температуры и времени ее горения. В результате заплатка надежно приклеивалась к месту прокола.

Водители, кстати, брикеты не очень жаловали. Колеса прокалывались редко, а смесь была чувствительна к влаге. В результате длительного хранения без дела состав становился сырым и приспособление приходилось попросту выкидывать.

Импровизированный тест. Специалисты портала «Колеса.ru» решились на интересный эксперимент. Они поставили перед собой цель проверить, как бы мог действовать брикет в современных условиях.

Поначалу задача казалось невыполнимой, поскольку приспособление нигде нельзя было найти. Однако все же в руки исследователей попал экземпляр, выпущенный в далеком 1954 году (!).

Единственное, пришлось за давностью времени заменить заплатку на новую. Тем не менее эксперимент прошел удачно и вулканизационный брикет полностью оправдал свое предназначение. Одним словом — советское качество.

Итог. В борьбе с проколом колеса смекалке водителей прошлых лет можно было позавидовать. Ничего кроме уважения она не вызывало. Даже когда в достатке современные технологии, опыт все равно бесценен.