За россиянами будут следить их автомобили

«Известия» выяснили , зачем в России разрабатывается проект сбора данных об автомобилях «Автодата». Авторы инициативы полагают, что таким образом можно повысить уровень безопасности на дорогах, а также улучшить экологическую обстановку в городах.

По данным издания, «Автодата» будет аккумулировать в себе динамические и статические данные об авто. Динамические сведения — информация, которая генерируется автомобилем, статические — хранятся в ГИБДД , страховых компаниях, ЦОДД и т.п.

Предполагается, что система должна будет собирать данные об автомобилях и географии передвижения автовладельцев, в частности для выявления нарушений ПДД, например, превышения скорости. В результате, уверяют разработчики, удастся уменьшить смертность на дорогах.

Ещё одной задачей, которую ставят перед собой авторы проекта, является снижение вредных выбросов в атмосферу. Этого удастся достичь путём регулировки работы светофоров под конкретное время уплотнения движения. В результате на затруднённых участках будет улучшена пропускная способность, что скажется на экологической обстановке в целом.

«Я бы не хотел, чтобы «Автодату» воспринимали по принципу «Большой брат смотрит за вами». Это используется как элемент строительства интеллектуальной транспортной системы будущего», — заявил технологический эксперт НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько.

Разработчики поясняют, что в настоящее время передавать информацию способны только премиальные иномарки и некоторые модели, оборудованные системой GPS/ГЛОНАСС. Чтобы следить за остальными водителями, на машины должны быть установлены специальные датчики, связанные с системой «Автодата». Предполагая, что добровольно позволить следить за своим авто согласятся не все автолюбители, эксперты считают, что внедрению системы поможет платный въезд в центр города.

«Например, если в городе сделают платный въезд в центр, то без устройства — 1 тыс. рублей в день, а с устройством поминутная тарификация — 0,01 рублей в час», — предположил Сахонько.

Авторы инициативы заявляют, что тотальная слежка за автомобилями в России будет обеспечена в течение ближайших 10-15 лет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в следующем году у страховых компаний появится возможность устанавливать повышенный тариф ОСАГО для водителей, которые отказываются оборудовать свои авто телематическими датчиками, передающими страховщикам данные о скорости и местоположении клиента. При помощи устройств, установленных на машину клиента, страховщики планируют собирать информацию о манере его вождения и в связи с этим впоследствии устанавливать индивидуальный тариф на приобретение полиса.