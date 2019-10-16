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За россиянами будут следить их автомобили 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
За россиянами будут следить их автомобили
Фото: РИА Новости
«Известия» выяснили, зачем в России разрабатывается проект сбора данных об автомобилях «Автодата». Авторы инициативы полагают, что таким образом можно повысить уровень безопасности на дорогах, а также улучшить экологическую обстановку в городах.
По данным издания, «Автодата» будет аккумулировать в себе динамические и статические данные об авто. Динамические сведения — информация, которая генерируется автомобилем, статические — хранятся в ГИБДД, страховых компаниях, ЦОДД и т.п.
Предполагается, что система должна будет собирать данные об автомобилях и географии передвижения автовладельцев, в частности для выявления нарушений ПДД, например, превышения скорости. В результате, уверяют разработчики, удастся уменьшить смертность на дорогах.
Ещё одной задачей, которую ставят перед собой авторы проекта, является снижение вредных выбросов в атмосферу. Этого удастся достичь путём регулировки работы светофоров под конкретное время уплотнения движения. В результате на затруднённых участках будет улучшена пропускная способность, что скажется на экологической обстановке в целом.
«Я бы не хотел, чтобы «Автодату» воспринимали по принципу «Большой брат смотрит за вами». Это используется как элемент строительства интеллектуальной транспортной системы будущего», — заявил технологический эксперт НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько.
Разработчики поясняют, что в настоящее время передавать информацию способны только премиальные иномарки и некоторые модели, оборудованные системой GPS/ГЛОНАСС. Чтобы следить за остальными водителями, на машины должны быть установлены специальные датчики, связанные с системой «Автодата». Предполагая, что добровольно позволить следить за своим авто согласятся не все автолюбители, эксперты считают, что внедрению системы поможет платный въезд в центр города.
«Например, если в городе сделают платный въезд в центр, то без устройства — 1 тыс. рублей в день, а с устройством поминутная тарификация — 0,01 рублей в час», — предположил Сахонько.
Авторы инициативы заявляют, что тотальная слежка за автомобилями в России будет обеспечена в течение ближайших 10-15 лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в следующем году у страховых компаний появится возможность устанавливать повышенный тариф ОСАГО для водителей, которые отказываются оборудовать свои авто телематическими датчиками, передающими страховщикам данные о скорости и местоположении клиента. При помощи устройств, установленных на машину клиента, страховщики планируют собирать информацию о манере его вождения и в связи с этим впоследствии устанавливать индивидуальный тариф на приобретение полиса.
Когда наведут порядок с установкой видеокамер на дорогах
Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД , газета "Известия"
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