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Почему не нужно ставить светодиоды на машину 

Авторамблер 3 часа назад
Почему не нужно ставить светодиоды на машину
Фото: Авторамблер
С ксеноном все давно понятно — за установку газоразрядных ламп в фары, не предназначенные для этого, водитель будет ходить пешком. А как обстоят дела с новомодными светодиодами, да еще в противотуманных фонарях? Отпустит ли инспектор с миром или сделает автомобилиста лишенцем?
Многие водители уже давно не связываются с так называемым "колхозным" или нештатным ксеноном в фарах, поскольку кара за подобное весьма сурова. Тем временем светодиоды не рождают в умах и сердцах первобытного страха. Не так давно приятель автора этих строк с железной уверенностью и олимпийским спокойствием в голосе грозился установить диоды в головную оптику, включая противотуманки и уверял, что за это ему ничего не будет. Давайте разберемся, лишат ли его прав.
Эксперты отмечают, что ставить LED-лампы в нижние секции действительно допустимо, но при соблюдении некоторых условий. В частности, противотуманная фара должна иметь соответствующую маркировку, говорящую о том, что она может работать со светодиодной лампой. В пункте 3.5.2 Правил ООН №19, регламентирующих требования к ПТФ, сказано следующее: "Конкретный идентификационный код включает начальные буквы MD, обозначающие "модуль", за которыми следует маркировка официального утверждения".
Нет маркировки MD? Будет наказание по части 3 статьи 12.5 КоАП: "Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений". Инспектору может быть очень непросто на месте определить наличие маркировки фары, а иногда и попросту невозможно. Тем не менее, судебная практика говорит о том, что за нештатные несоответствующие светодиоды лишают — только в путь.
Есть еще один немаловажный момент, касающийся светодиодов как таковых. В 2018 году издание "За рулем" провело тест LED-лампочек и привело мнение сотрудников лаборатории, участвовавших в испытаниях: лампочка способна нормально работать только в фаре, изначально рассчитанной под нее. Многие ставят новомодный источник света, ошибочно рассчитывая на его эффективность, получая лишь слепящие прожектора и этакую мнимую "крутость".
Авторамблер
А как насчет LED в фарах? Здесь есть теория и практика, но согласие между ними есть далеко не всегда. Начнем с теории. В пункте 3.1 части 3 Правил дорожного движения, касающейся внешних световых приборов, сказано: "Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей".
Казалось бы, все очевидно — нельзя и все тут! Но эти самые требования, о которых упоминается в соответствующем пункте ПДД, нормируются Техрегламентом. В этом документе упоминаются обозначения, которые присваиваются лампам разного типа. Скажем, для ксеноновых это DR, DC, DCR, а для ламп накаливания и "галогенок" — R, C, CR. Тем временем, для светодиодных ламп маркировка не предусмотрена.
Получается, проблем нет? Установив светодиоды, вы нарушаете пункт 3.1 Правил, поскольку тип ламп не соответствует фарам. Но при этом эксперты в области права отмечают — лишение за LED-лампочки едва ли не незаконно и за подобное следует наказывать в соответствие с 1 частью статьи 12.5 КоАП, в которой сказано:
"Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей".
А теперь — к практике, согласно которой в большинстве случаев вас лишат водительского удостоверения по части 3 статьи 12.5 КоАП:
"Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений".
Статистика показывает, что судей не останавливает ни цветовое соответствие, ни постоянный режим работы светодиодов.
Когда наведут порядок с установкой видеокамер на дорогах
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Бортжурнал , ООН , За рулем , Авторамблер
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