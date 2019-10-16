Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аукционы или интернет-магазин? Власти решают судьбу «красивых» номеров 

Газета.Ru 1 час назад
Власти решают судьбу «красивых» номеров
Фото: Газета.Ru
Российские власти хотят, чтобы россияне покупали номера для своих машин в интернете — решается вопрос, как это реализовать на практике. Минэкономразвития предлагает организовывать аукционы, однако в МВД считают, что наиболее безопасным способом будет покупка номеров через портал госуслуг. «Газета.Ru» — о том, какие изменения ждут водителей в ближайшее время.
Автовладельцы при регистрации нового автомобиля смогут выбирать и покупать госномера через платформу госуслуг — с таким предложением выступило МВД.
«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм [выбор и покупка госномеров] был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]», — сказал начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции МВД Роман Мишуров.
На портале автовладелец сможет выбрать в том числе так называемые «красивые» номера с повторяющимися цифрами, буквами и запоминающимися сочетаниями.
Предложение МВД уже отправлено в Минэкономразвития, сообщил Мишуров. По его мнению, приобретение госномеров именно через портал госуслуг будет наиболее удобным и, главное, безопасным для покупателя.
Однако Минэкономразвития предлагает другой способ выбора и приобретения номеров — аукционы. Это предложение ведомство озвучило в ноябре прошлого года, когда стало известно о намерении правительства разрешить продажу автономеров в интернете.
Тогда в Минэкономразвития обратили внимание на несколько вопросов, которые необходимо будет решить при разработке законопроекта об аукционах. В частности, предлагалось определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти или профессионально занимающиеся проведением торгов организации. Кроме того, нужно определить, кто и как будет устанавливать критерии для аукционов. В министерстве пообещали проанализировать возможные риски и злоупотребления при проведении таких торгов, а также методы борьбы с ними.
Как заявил Роман Мишуров, МВД сомневается в том, что продажа автономеров через аукционы будет эффективной. Он напомнил, что вся процедура будет занимать не менее 30 дней. Предложения Минэкономразвития «разбиваются о то, что практически это работать не будет». Мишуров отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить покупку автономера любому человеку, а не только самым предприимчивым покупателям, которые «быстро прибегут и скупят все».
«Мы говорим о том, что в любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже [продал]», — пояснил Мишуров.
Он подчеркнул, что «кривые» процессы приобретения знаков с участием перекупщиков чреваты отменой покупки при выявлении нарушений. 24 октября представители МВД и Минэкономразвития встретятся, чтобы совместно обсудить вопрос.
С 1 января 2020 года в России вступит в силу закон «О госрегистрации транспортных средств», который оставит за автовладельцами право выбирать место получения номеров — в подразделениях ГИБДД или у частных изготовителей номеров.
Таким образом, при покупке новой машины в автосалоне необязательно ехать в ГИБДД за номерами и документами — их можно получить у компании-дилера, если она имеет разрешение на подобную деятельность.
При получении автознака в ГИБДД нужно будет оплатить госпошлину, при печати номера участника — оплатить его услуги. Федеральная антимонопольная служба накладывает ограничение на тариф в размере 2 тыс. руб. Авторы законопроекта отмечали, что сохранение первоначальной схемы получения номеров приведет к тому, что транспортные учреждения будут вынуждены проводить отдельные тендеры по закупке номеров, а это, в свою очередь, создаст дополнительные сложности. То есть после нововведений автодилеры «разгрузят» транспортные предприятия.
Стоит отметить, что это правило не касается машин, приобретенных на вторичном авторынке. В этом случае владелец сможет получить номер только в ГИБДД.
Кроме того, отдельное постановление правительства закрепляет новый принцип при выдаче госзнака автовладельцу. В частности, водитель будет получать номер с кодом именно того региона, где он официально зарегистрирован. Напомним, что сейчас код на автономере соответствует тому региону, в котором машина поставлена на учет. Например, если москвич ставит на учет автомобиль в Ярославской области, то получает номер с кодом 76.
После принятия поправок он будет получать номер с московским кодом 77, 97, 99 и т. д. Авторы поправок отмечают, что эта мера необходима для усиления полицейского надзора, чтобы инспекторы могли понимать, что мимо них едет «неместная» машина. При этом автовладельцы по-прежнему смогут ставить машину на учет в любом регионе, в любом регистрационном подразделении ГИБДД.
Когда наведут порядок с установкой видеокамер на дорогах
Газета.Ru: последние новости
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Российских водителей проверят на алкоголизм Российских водителей проверят на алкоголизм Воронежские гаишники получили реальные сроки за придуманные ДТП Воронежские гаишники получили реальные сроки за придуманные ДТП
Комментарии
Бортжурнал , Статьи , Роман Мишуров , ГИБДД , ФАС , Минэкономразвития , МВД , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему не нужно ставить светодиоды на машину
Почему не нужно ставить светодиоды на машину1
«Кто-то выживает такси из города»
«Кто-то выживает такси из города»1
Как в СССР автолюбители спасали покрышки огнём
Как в СССР автолюбители спасали покрышки огнём
Три человека пострадали в ДТП со скорой на МКАД
Три человека пострадали в ДТП со скорой на МКАД
Отец сбитого полицейским ребенка раскрыл странности дела
Отец сбитого полицейским ребенка раскрыл странности дела18
Новости партнеров
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение