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Как справиться с ритмическим заносом на дороге 

Car.ru 8 часов назад
Как справиться с ритмическим заносом на дороге
Фото: car.ru
Очень часто автомобиль в силу разных причин попадает в ритмический занос. В результате машину начинает раскачивать на дороге с разной амплитудой в зависимости от набранной скорости.
Аварии в такой ситуации избежать достаточно трудно. Но как же все-таки свести риск попадания в ДТП к минимуму. Попытаемся разобраться.
Занос возникает в том случае, когда водитель резко выворачивает руль в одну сторону для объезда ямы или другого препятствия. В результате возникает крен автомобиля. Для его преодоления автолюбитель поворачивает колесо уже в другом направлении. В результате транспорт начинает буквально качать.
Специально для таких ситуаций современные машины оснащены электронным помощником ESP. Он автоматически притормаживает колеса и оптимально регулирует усилия мотора.
Но в старых машинах этого сервиса, к сожалению, нет. В случае возникновения экстремальной ситуации автолюбитель должен действовать молниеносно. Его задачей является поворот руля в направлении заноса, а затем в прямое положение.
При этом нажатие на педаль тормоза исключено. Чтобы стабилизировать автомобиль даже может потребоваться несколько попыток.
Впереди зима, а вместе с ней и гололед. Поэтому водителю имеет смысл предварительно потренироваться. Для этого выбирается пустынная площадка без каких-либо помех, на которой занос создается искусственно. Начинать нужно с небольшой скорости, постепенно доводя ее до своей обычной.
Водители больше не смогут ездить без номеров
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Бортжурнал
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