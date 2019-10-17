Как справиться с ритмическим заносом на дороге

Очень часто автомобиль в силу разных причин попадает в ритмический занос. В результате машину начинает раскачивать на дороге с разной амплитудой в зависимости от набранной скорости.

Аварии в такой ситуации избежать достаточно трудно. Но как же все-таки свести риск попадания в ДТП к минимуму. Попытаемся разобраться.

Занос возникает в том случае, когда водитель резко выворачивает руль в одну сторону для объезда ямы или другого препятствия. В результате возникает крен автомобиля. Для его преодоления автолюбитель поворачивает колесо уже в другом направлении. В результате транспорт начинает буквально качать.

Специально для таких ситуаций современные машины оснащены электронным помощником ESP. Он автоматически притормаживает колеса и оптимально регулирует усилия мотора.

Но в старых машинах этого сервиса, к сожалению, нет. В случае возникновения экстремальной ситуации автолюбитель должен действовать молниеносно. Его задачей является поворот руля в направлении заноса, а затем в прямое положение.

При этом нажатие на педаль тормоза исключено. Чтобы стабилизировать автомобиль даже может потребоваться несколько попыток.

Впереди зима, а вместе с ней и гололед. Поэтому водителю имеет смысл предварительно потренироваться. Для этого выбирается пустынная площадка без каких-либо помех, на которой занос создается искусственно. Начинать нужно с небольшой скорости, постепенно доводя ее до своей обычной.