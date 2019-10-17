Volvo XC40 перевели на электричество

Копания Volvo представила полностью электрическую модификацию кроссовера XC40. Новинка стала первой моделью «зеленого» семейства Recharge, в которое войдут как электромобили, так и гибриды.

В основе электромобиля лежит та же платформа CMA, на которой построен обычный XC40 и Polestar 2. От последнего XC40 Recharge унаследовал и силовую установку: в движение новинку приводят два электромотора суммарной мощностью 408 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента.

Емкость батареи составляет 78 киловатт-часов — этого хватает на то, чтобы кроссовер проезжал без подзарядки 400 километров по циклу WLTP. Пополнить запас энергии на 80 процентов можно за 40 минут при условии использования экспресс-терминала.

Динамические характеристики уже известны: от нуля до «сотни» электрический кроссовер разгоняется за 4,9 секунды. Для сравнения, самому динамичному в линейке XC40 T5 AWD требуется на это 6,5 секунды. Ограничитель максимальной скорости у электромобиля срабатывает на 180 километрах в час.

Электрическую версию можно внешне отличить от бензинового или дизельного XC40 по заглушке на месте решетки радиатора и чуть иными бамперам.

Инженерам Volvo пришлось пожертвовать объемом багажника электрического XC40 — он составляет 413 литров против 460 у стандартной модели. Однако компенсировать потерю полезного пространства призван дополнительный 31-литровый отсек под капотом.

В Европе продажи новинки стартуют в 2020 году. Цены пока не объявлены. Стратегия компании предусматривает выпуск одной электрической модели ежегодно, чтобы к 2025 году примерно половина от общего объема продаж приходилась на автомобили с нулевым уровнем выбросов. К 2040 году Volvo намерена полностью отказаться от выпуска машин с бензиновыми и дизельными двигателями.