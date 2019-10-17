Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России поймали банду, воровавшую колеса от Lada Vesta 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
В России поймали банду, воровавшую колеса от Lada Vesta
Фото: Motor.ru
Росгвардия обнаружила и задержала в Тольятти банду из трех человек, которые кошмарили местных владельцев Lada Vesta и Vesta SW. Водители жаловались в соцсетях на воров, которые крадут колеса с моделей «АвтоВАЗа», причем особенно преступников привлекали версии с 17-дюймовыми дисками, которые можно продать за 30-50 тысяч рублей.
Патрулировавшие улицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли воров по имеющимся ориентировкам после одной из краж. Выяснилось, что незаконной деятельностью промышляли трое молодых людей 1995, 1997 и 2000 годов рождения, проживающие в Тольятти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Судя по снимкам из соцсетей, опубликованным пострадавшими от действия банды водителями, молодые люди сняли колеса с седана Vesta, универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. В одних случаях они ставили машину на кирпичи, в других — на покрышки.
Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta. Сотрудник предприятия на протяжении нескольких недель воровал комплекты от только что собранных автомобилей, выносил их с территории завода и продавал.
Водители больше не смогут ездить без номеров
Motor.ru: последние новости
Volvo XC40 перевели на электричество Volvo XC40 перевели на электричество Вот так будет выглядеть новая Skoda Octavia Вот так будет выглядеть новая Skoda Octavia Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Комментарии
Бортжурнал , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Росгвардия , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Филиппин упал с мотоцикла
Президент Филиппин упал с мотоцикла
Актриса Хелен Хант попала в ДТП
Актриса Хелен Хант попала в ДТП
Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала
Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала9
Как справиться с ритмическим заносом на дороге
Как справиться с ритмическим заносом на дороге1
Россияне лишатся культового внедорожника Mitsubishi
Россияне лишатся культового внедорожника Mitsubishi
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть