В России поймали банду, воровавшую колеса от Lada Vesta 

Росгвардия обнаружила и задержала в Тольятти банду из трех человек, которые кошмарили местных владельцев Lada Vesta и Vesta SW. Водители жаловались в соцсетях на воров, которые крадут колеса с моделей «АвтоВАЗа», причем особенно преступников привлекали версии с 17-дюймовыми дисками, которые можно продать за 30-50 тысяч рублей.
Патрулировавшие улицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли воров по имеющимся ориентировкам после одной из краж. Выяснилось, что незаконной деятельностью промышляли трое молодых людей 1995, 1997 и 2000 годов рождения, проживающие в Тольятти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Судя по снимкам из соцсетей, опубликованным пострадавшими от действия банды водителями, молодые люди сняли колеса с седана Vesta, универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. В одних случаях они ставили машину на кирпичи, в других — на покрышки.
Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta. Сотрудник предприятия на протяжении нескольких недель воровал комплекты от только что собранных автомобилей, выносил их с территории завода и продавал.