В России поймали банду, воровавшую колеса от Lada Vesta

Росгвардия обнаружила и задержала в Тольятти банду из трех человек, которые кошмарили местных владельцев Lada Vesta и Vesta SW. Водители жаловались в соцсетях на воров, которые крадут колеса с моделей «АвтоВАЗа» , причем особенно преступников привлекали версии с 17-дюймовыми дисками, которые можно продать за 30-50 тысяч рублей.

Патрулировавшие улицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли воров по имеющимся ориентировкам после одной из краж. Выяснилось, что незаконной деятельностью промышляли трое молодых людей 1995, 1997 и 2000 годов рождения, проживающие в Тольятти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Судя по снимкам из соцсетей, опубликованным пострадавшими от действия банды водителями, молодые люди сняли колеса с седана Vesta, универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. В одних случаях они ставили машину на кирпичи, в других — на покрышки.