Вот так будет выглядеть новая Skoda Octavia

Компания Skoda опубликовала первые официальные эскизы модели Octavia следующего поколения. Премьера новинки состоится 11 ноября.

Как и ожидалось, со сменой поколений лифтбек лишится двойных фар, которые появились на рестайлинговой версии третьего поколения и вызвали шквал критики со стороны поклонников модели. Теперь чешский бестселлер немного «повзрослел» — четвертое поколение модели больше напоминает флагманский «Суперб».

Информация о силовых установках пока держится в секрете и будет раскрыта только в день премьеры. Как ожидается, никаких радикальных изменений в моторной гамме не произойдет — единственным нововведением может стать появление гибридной установки.

Skoda

Skoda Octavia — настоящий рекордсмен, история которого насчитывает уже 60 лет. Впервые модель появилась на рынке в 1959 году, тогда двухдверный седан продержался до 1964 года, а производство универсала остановили в 1971 году.

Но в 1996 чешская компания решила возродить имя Octavia и выпустила абсолютно новый автомобиль на базе Volkswagen Golf четвертого поколения. Вторая попытка оказалась более успешной, и автомобиль, пережив три смены поколений, продолжает оставаться мировым бестселлером.

Текущее поколение Skoda Octavia можно купить в России по цене от 1 119 000 рублей за базовую комплектацию, которая оснащается пятиступенчатой «механикой» и 1,6-литровым мотором на 110 сил. Топовая комплектация со 180-сильным двигателем и семиступенчатой DSG обойдется минимум в 1 578 000 рублей.