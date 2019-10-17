Раскрыты новые подробности о «Русском Прадо» от УАЗа

Головная оптика "Патриота" 2020 модельного года будет полностью светодиодной, судя по новому документу RU 116819, появившемуся в базе Роспатента

Кроме этого, оптика модернизированного внедорожника уменьшится в размерах и приобретет более вытянутую форму. Разработкой занимался шеф-дизайнер УАЗа Андрей Сухановский.

Также, как сообщалось ранее, "Патриот" получит новую раму с более широкими лонжеронами и деформируемым модулем спереди на случай лобовых столкновений. Внедорожник оснастят новой независимой пружинной подвеской спереди и зависимой сзади.

Линейка двигателей пополнится 2,2-литровым мотором от Ford Transit

Также в базе Роспатента появились изображения центрального тоннеля и системы мультимедиа с 8-дюймовым экраном, которые могут стать частью другой новой модели УАЗа.