Стало известно, каким будет обновленный Opel Insignia

Актуальная модификация Opel Insignia выпускается уже с 2017 года, но поставки для рынка Китая немного отличаются от остальных. Во всем мире, где представлен автомобиль, он имеет три типа кузова: седан, универсал и лифтбек.

Китайским автолюбителям доступен только седан, который как раз и будет обновлен.

Отличия Buick Regal от Opel Insignia в решетке радиатора, современной оптике и новых бамперах. Фотографии салона пока что официально не опубликованы, но аналитики считают, что инженеры использовали другой материал отделки, глобальных обновлений ждать не стоит.

«Бюджетная» версия транспортного средства получит силовой агрегат с турбиной, объем которого 1,3 литра. При этом максимальная мощность мотора — 158 лошадиных сил.

Более дорогие модификации Buick Regal получат двухлитровый двигатель с турбиной, мощность которого — 230 лошадиных сил. Увидеть такой мотор можно в предыдущих версиях автомобиля, где его мощность — 261 л.с.

На все комплектации будет установлен «автомат» с девятью ступенями.

Ожидаемая стоимость транспортного средства — 173 000 юаней, в рублях это примерно 1,5 миллиона.