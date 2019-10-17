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Стало известно, каким будет обновленный Opel Insignia 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Каким будет обновленный Opel Insignia
Фото: Car.ru
Новый Opel Insignia появится на китайском автомобильном рынке под названием Buick Regal.
Актуальная модификация Opel Insignia выпускается уже с 2017 года, но поставки для рынка Китая немного отличаются от остальных. Во всем мире, где представлен автомобиль, он имеет три типа кузова: седан, универсал и лифтбек.
Китайским автолюбителям доступен только седан, который как раз и будет обновлен.
Отличия Buick Regal от Opel Insignia в решетке радиатора, современной оптике и новых бамперах. Фотографии салона пока что официально не опубликованы, но аналитики считают, что инженеры использовали другой материал отделки, глобальных обновлений ждать не стоит.
«Бюджетная» версия транспортного средства получит силовой агрегат с турбиной, объем которого 1,3 литра. При этом максимальная мощность мотора — 158 лошадиных сил.
Более дорогие модификации Buick Regal получат двухлитровый двигатель с турбиной, мощность которого — 230 лошадиных сил. Увидеть такой мотор можно в предыдущих версиях автомобиля, где его мощность — 261 л.с.
На все комплектации будет установлен «автомат» с девятью ступенями.
Ожидаемая стоимость транспортного средства — 173 000 юаней, в рублях это примерно 1,5 миллиона.
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Бортжурнал , Buick Regal , Opel Insignia , Opel , Buick
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