В Сети рассказали о необычном российском внедорожнике

В интернете рассказали о необычном российском внедорожнике с 16-литровым двигателем

Отечественный внедорожник «Уран» в 1990-х годах обзавелся дизельным мотором на 16 литров. Необычную машину разработал конструктор из Санкт-Петербурга.

Инженер оснастил авто 16-литровым мотором УТД-20 мощностью 300 лошадиных сил. В дальнейшем были добавлены полуоси приводов из конструкции БТР-60. В 1998 году инженером была подготовлена предварительная документация, однако средств на реализацию в тот период времени не оказалось. Через год московский инвестор внес денежные средства, что дало возможность спустя пару месяцев воплотить проект в жизнь.

Как основа использовалась рама с четырьмя стальными лонжеронами. Силовая установка располагается в передней части, а трансмиссия собрана, благодаря соединению трансмиссии и раздаточной коробки передач ЗИЛ-131. В то же время объем бака был равен 120 л.

Рычаги подвески в раме установили с опорой на пневматические подушки от ЛиАЗ . Стальной каркас закреплен на пластиковом кузове. При этом некоторые элементы были позаимствованы у "Оки" и ВАЗ-2109.