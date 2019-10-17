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В интернете рассказали о необычном российском внедорожнике с 16-литровым двигателем 

Car.ru 7 часов назад
В Сети рассказали о необычном российском внедорожнике
Фото: car.ru
Отечественный внедорожник «Уран» в 1990-х годах обзавелся дизельным мотором на 16 литров. Необычную машину разработал конструктор из Санкт-Петербурга.
Инженер оснастил авто 16-литровым мотором УТД-20 мощностью 300 лошадиных сил. В дальнейшем были добавлены полуоси приводов из конструкции БТР-60. В 1998 году инженером была подготовлена предварительная документация, однако средств на реализацию в тот период времени не оказалось. Через год московский инвестор внес денежные средства, что дало возможность спустя пару месяцев воплотить проект в жизнь.
Как основа использовалась рама с четырьмя стальными лонжеронами. Силовая установка располагается в передней части, а трансмиссия собрана, благодаря соединению трансмиссии и раздаточной коробки передач ЗИЛ-131. В то же время объем бака был равен 120 л.
Рычаги подвески в раме установили с опорой на пневматические подушки от ЛиАЗ. Стальной каркас закреплен на пластиковом кузове. При этом некоторые элементы были позаимствованы у "Оки" и ВАЗ-2109.
Кузов «Урана» подготовили в 2002 году. В то же время полностью работа над машиной завершилась через 2 года. Заказчик не получил модель, так как на то время он будто бы являлся депутатом Госдумы. В результате «Уран» практически 10 лет оставался у инженера в гараже. В итоге покупатель забрал автомобиль лишь в 2015-м.
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Бортжурнал , Госдума , ЛиАЗ
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