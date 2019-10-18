Почему нельзя тормозить левой ногой?

Многие водители считают левую ногу неспособной плавно давить на педаль. Ей дозволено выжимать сцепление, а на «автомате» требуется спокойно лежать в сторонке и не мешать.

Если работа с педалями по силам только ведущей ноге, то где автомобили для левшей? Суждение верно лишь отчасти. Ступня, регулирующая газ, находится в постоянном напряжении. Привыкнув к этому, ей удобнее и точнее получается управлять торможением.

Это так, только если левая нога никогда не тренировалась тормозить, а это недопустимо на механике. Из-за близкого расположения двух правых педалей, ноги будут сцепляться и мешать друг другу.

На автомате доступ к педалям посвободнее. Казалось бы, тормози водитель левой ногой, он сэкономит время при торможении. Перенос ноги с газа на тормоз, как и решение это сделать, может стоить ценных мгновений, когда на счету каждый сантиметр.

Для такого преимущества ступню пришлось бы держать над педалью постоянно. Тогда под собственным весом она будет чуть давить на тормоз. Такие случайные нажатия допустимы на «роботе», но сильно изнашивают автомат.

Последняя причина, почему нога должна лежать на площадке слева от педалей — потому что она выполняет функцию опоры водителя. Иначе ему пришлось бы упираться в руль, а он нужен не для этого.

Левую ногу имеет смысл тренировать профессионалам. Автогонщики используют одновременное нажатие тормоза с газом для различных приемов. Например, чтобы ввести переднеприводное авто в занос и т.п.

Итак, рекомендуется твердо обозначить одну ступню для торможения, иначе в экстренной ситуации есть риск задуматься, какую ногу выбрать.