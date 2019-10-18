За что штрафуют водителей зимой?

Зимние штрафы: за что их можно получить?

В зимнее время года погода довольно часто показывает свое настоящее лицо.

Большая часть регионов страна засыпана снегом, а воздух имеет отрицательную температуру. Этот временной отрезок является наиболее сложным для водителей и их автомобилей. Сложные погодные условия каждый преодолевает как может, в борьбе с агрессивным влиянием внешней среды.

Но бывают случаи, когда водители забывают о некоторых элементарных вещах, обязательных в это время года, за что впоследствии заслуженно получают выписанные штрафы от сотрудников ГИБДД

Наиболее важными нарушениями правил, которые совершают автолюбители в зимнее время года, были признаны следующие.

Стоянка с работающим мотором в пределах жилой зоны. Основанием для этого запрета становится пункт 17.2 ПДД. По этой причине, прогревать двигатель на протяжении длительного времени не получится. Конечно, это все теоретически, так как на практике выписать владельцу автомобиля штраф за слишком длительный прогрев двигателя будет достаточно проблематично.

Какой же размер штрафа предусмотрен за несоблюдение правил передвижения в жилой зоне? Согласно ст. 12.28 КоАП России, за нарушение вышеуказанного пункта ПДД, водителю выписывается штраф в размере 1500 рублей. На территории Москвы и Санкт— Петербурга он в два раза выше.

Грязная передняя оптика. Большая часть водителей нередко забывает очистить фары собственной машины. Особенно это касается зимнего сезона, когда у них нет желания что-либо делать на холоде. Дело в том, что недостаточно очищенные фары дают гораздо меньшее количество света, что сильно снижает видимость при движении. Кроме того, что езда в таких условиях становится усложненной и опасной, машина также представляет опасность создания аварийной ситуации для других участников дорожного движения по причине плохой заметности. Но не всем водителям известно, что выездом на дорогу с грязными фарами, они нарушают действующее законодательство.

В итоге за грязные автомобильные фары, либо наличие на них льда, водителя могут привлечь к ответственности согласно статье 12.5 ч.1 КоАП России, с наложением штрафа в размере 500 рублей.

Несмотря на то, что в самой статье не прописано, что наличие загрязненных фар ведет к наложению штрафа, но здесь сотрудники ГИБДД могут сослаться на третий пункт Основных положений, при которых эксплуатация машины запрещена.

Снег на номерных знаках. В зимнее время года, проблемы водителя заключаются не только в замерзании щеток, замков и дверей. Ни один раз на протяжении дня приходится очищать машину от снега. Это касается и номерных знаков, которые, по закону, должны быть хорошо видны и легко опознаваться как сотрудниками ГИБДД, так и устройствами фото/видео фиксации. Иначе владельца машины ожидает штраф.

Избежать ответственности можно разве что в плохую погоду, если на дороге метель. В таком случае сотрудники могут войти в положение и не оформлять штраф. Но при чистой дороге и отсутствии снегопада, штраф будет выписан согласно статье 12.2 КоАП ч.1, в которой говорится, что за управление транспортным средством с нечитаемыми номерными знаками полагается штраф в размере 500 рублей, либо предупреждение.

Итог. В зимнее время года имеется достаточно моментов, при незнании которых водителем можно легко получить штраф от сотрудников ДПС либо камер фиксации нарушений ПДД. Но штрафа можно и избежать, в случае внимательного отношения к состоянию собственного автомобиля, а также работоспособности его приборов, которые помогут обеспечить безопасность водителя и пассажиров в сложных дорожных условиях.