Названа средняя мощность автомобилей в России

Выяснилось, что средняя отдача моторов автомобилей, зарегистрированных в России, составляет 117 л.с.

Такое число назвали аналитики «Авто.ру», изучив отечественный автопарк.

Самыми мощными двигателями ожидаемо оказались укомплектованы машины москвичей и жителей Подмосковья — их средняя отдача составляет 145 л.с.

На втором месте оказалась Ингушетия с показателем 140 л.с., а на третьем — Магаданская область, где средняя мощность автомобилей составила 138 «сил».

Отмечается, что автопарк Магаданской области богат на машины с двигателями мощностью выше 200 л.с. — аналитики насчитали 13,2% таких автомобилей, что даже больше, чем в Москве и ее области (11,5%).

Это отчасти объясняется тем, что в Магаданской области, как и в Ингушетии, установлены самые низкие в стране ставки транспортного налога на машины мощностью от 150 л.с.

Самыми «слабыми» моторами отличились автомобили Курганской и Тамбовской (по 105 л.с.), а также Орловской (104 л.с.) областей.