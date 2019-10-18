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Названа средняя мощность автомобилей в России 

Авторамблер 2 часа назад
Названа средняя мощность автомобилей в России
Фото: Авторамблер
Выяснилось, что средняя отдача моторов автомобилей, зарегистрированных в России, составляет 117 л.с.
Такое число назвали аналитики «Авто.ру», изучив отечественный автопарк.
Самыми мощными двигателями ожидаемо оказались укомплектованы машины москвичей и жителей Подмосковья — их средняя отдача составляет 145 л.с.
На втором месте оказалась Ингушетия с показателем 140 л.с., а на третьем — Магаданская область, где средняя мощность автомобилей составила 138 «сил».
Отмечается, что автопарк Магаданской области богат на машины с двигателями мощностью выше 200 л.с. — аналитики насчитали 13,2% таких автомобилей, что даже больше, чем в Москве и ее области (11,5%).
Это отчасти объясняется тем, что в Магаданской области, как и в Ингушетии, установлены самые низкие в стране ставки транспортного налога на машины мощностью от 150 л.с.
Самыми «слабыми» моторами отличились автомобили Курганской и Тамбовской (по 105 л.с.), а также Орловской (104 л.с.) областей.
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