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Лысая резина и лампочки из Китая: эксперты рассказали об ошибках водителей зимой 

Car.ru 3 часа назад
Лысая резина и лампочки из Китая: ошибки водителей зимой
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты поделились реальным опытом опытных отечественных водителей и составили список советов, которые с наступлением зимнего периода помогут сохранить максимальный комфорт и безопасность во время передвижения.
Итак, актуальные советы для российских дорог от журнала «Car News»:
  • Первое, что необходимо сделать до наступления зимы — провести полное техническое обслуживание;
  • В автомобиле всегда должна быть лопата и скребок для льда;
  • Для суровых российских морозов лучше не экономить на покрышках, но и брать дорогие европейские не стоит. Они не пригодны для нашей страны. Чтобы максимально повысить безопасность, рекомендует покупать фрикционные шины скандинавского типа;
  • Лучше не покупать дешёвые LED лампы для рефлекторных фар. Во-первых, они не предназначены для использования в галогеновых фарах. Во-вторых, они слишком слепят водителей;
  • Чтобы избежать повышенной влажности в салоне и запотевания стёкол, лучше покупать специальным текстильные коврики, которые отлично справляются с талой водой и грязью;
  • До начала движения следует прогреть автомобиль в течении 3-5 минут, чтобы избежать температурного несоответствия и позволить всем компонентам работать в штатном режиме после холодной ночи;
  • Следует выбирать правильно масло. На каждой упаковке указывается индекс вязкости, обычно он обозначается так: «5W-30», «5W-40» и т.д. Первая цифра означает максимальный порог низких температур, а последняя максимальную границу высоких температур. Для России отлично подойдёт масло с индексом «0W-30».
Вот так, следуя простым советам, можно не только сохранить максимальный комфорт во время передвижения, но и обезопасить себя и других водителей.
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