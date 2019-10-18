Лысая резина и лампочки из Китая: ошибки водителей зимой

Лысая резина и лампочки из Китая: эксперты рассказали об ошибках водителей зимой

Автомобильные эксперты поделились реальным опытом опытных отечественных водителей и составили список советов, которые с наступлением зимнего периода помогут сохранить максимальный комфорт и безопасность во время передвижения.

Первое, что необходимо сделать до наступления зимы — провести полное техническое обслуживание;

В автомобиле всегда должна быть лопата и скребок для льда;

Для суровых российских морозов лучше не экономить на покрышках, но и брать дорогие европейские не стоит. Они не пригодны для нашей страны. Чтобы максимально повысить безопасность, рекомендует покупать фрикционные шины скандинавского типа;

Лучше не покупать дешёвые LED лампы для рефлекторных фар. Во-первых, они не предназначены для использования в галогеновых фарах. Во-вторых, они слишком слепят водителей;

Чтобы избежать повышенной влажности в салоне и запотевания стёкол, лучше покупать специальным текстильные коврики, которые отлично справляются с талой водой и грязью;

До начала движения следует прогреть автомобиль в течении 3-5 минут, чтобы избежать температурного несоответствия и позволить всем компонентам работать в штатном режиме после холодной ночи;

Следует выбирать правильно масло. На каждой упаковке указывается индекс вязкости, обычно он обозначается так: «5W-30», «5W-40» и т.д. Первая цифра означает максимальный порог низких температур, а последняя максимальную границу высоких температур. Для России отлично подойдёт масло с индексом «0W-30». Итак, актуальные советы для российских дорог от журнала «Car News»:

Вот так, следуя простым советам, можно не только сохранить максимальный комфорт во время передвижения, но и обезопасить себя и других водителей.