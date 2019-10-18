Два Chevrolet из разных эпох «смешали» в один

Два внедорожника Chevrolet из разных эпох «смешали» в один

Американцы из ателье Motorgead Garage скрестили Chevrolet Tahoe с Chevrolet Blazer . Это «чудовище Франкенштейна» представят публике на ноябрьском тюнинг-шоу SEMA.

Проект получил название «Ретро Тахо». По словам авторов, таким образом они хотели отдать дань уважения культовому внедорожнику K5 Blazer, который выпускался между 1969 и 1972 годами. Передняя и задняя части автомобиля вдохновлены именно оригинальными дизайнерскими решениями «Блейзера», а в основе лежит современный Tahoe 2018 года.

К сожалению, никакой информации о силовой установке внедорожника авторы не предоставили. Учитывая, что на шоу SEMA производители привозят самые рискованные проекты, вполне можно предположить гибридную или полностью электрическую силовую установку, но все же более вероятен классический V-образный ДВС.