Почему спидометры автомобилей обманывают водителей

Эксперты издания «Автовзгляд» выяснили, почему спидометры всех автомобилей некорректно показываю скорость. Оказалось, что погрешность допущена специально компаниями-производителями.

По словам специалистов, все автомобильные измерители скорости должны соответствовать ГОСТу и требованиям Европейской экономической комиссии ООН . Госстандарт допускает завышение показателей спидометров и категорически не приемлет их занижение. При этом авторы правового акта руководствовались исключительно идеей сохранения безопасности водителей и их пассажиров.

Компании-производители подчеркивают, что в показаниях спидометров всегда есть место погрешности, в том числе из-за технических особенностей автомобиля. В частности, прибор получает информацию с вала трансмиссии, скорость которого прямо пропорциональна скорости вращения колес. Погрешность, по словам экспертов, учитывает низкое или завышенное давление в шинах, использование докатки, разницу в конструкции моторов и коробок передач и т.п.

При этом эксперты подчеркивают, что спидометр зачастую начинает «врать» после того, как автомобиль наберёт солидную скорость. Например, на уровне 60 км/ч измеритель практически не обманывает, на 110 км/ч погрешность составляет в районе 10 км/ч.