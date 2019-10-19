Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему спидометры автомобилей обманывают водителей 

Рамблер 4 часа назад
Почему спидометры автомобилей обманывают водителей
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» выяснили, почему спидометры всех автомобилей некорректно показываю скорость. Оказалось, что погрешность допущена специально компаниями-производителями.
По словам специалистов, все автомобильные измерители скорости должны соответствовать ГОСТу и требованиям Европейской экономической комиссии ООН. Госстандарт допускает завышение показателей спидометров и категорически не приемлет их занижение. При этом авторы правового акта руководствовались исключительно идеей сохранения безопасности водителей и их пассажиров.
Компании-производители подчеркивают, что в показаниях спидометров всегда есть место погрешности, в том числе из-за технических особенностей автомобиля. В частности, прибор получает информацию с вала трансмиссии, скорость которого прямо пропорциональна скорости вращения колес. Погрешность, по словам экспертов, учитывает низкое или завышенное давление в шинах, использование докатки, разницу в конструкции моторов и коробок передач и т.п.
При этом эксперты подчеркивают, что спидометр зачастую начинает «врать» после того, как автомобиль наберёт солидную скорость. Например, на уровне 60 км/ч измеритель практически не обманывает, на 110 км/ч погрешность составляет в районе 10 км/ч.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ГИБДД заявила о готовности заменить камеры-треноги, фиксирующие нарушение скоростного режима на современными автоматическими комплексами фото— и видеофиксации «Кордон. Про-М». Новые устройства, способные фиксировать проступки водителей не толко в стационарном режиме, но и с борта патрульного автомобиля, по мнению автоинспекторов, позволят избежать претензий с стороны водителей на некорректную работу дорожных камер.
Как происходит эвакуация автомобилей
Комментарии
Бортжурнал , ООН , ГИБДД , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как ГИБДД штрафует за езду без перестроений
Как ГИБДД штрафует за езду без перестроений
В России отмечен рост продаж Porsche
В России отмечен рост продаж Porsche2
Трактор наехал на депутата на западе Москвы
Трактор наехал на депутата на западе Москвы8
Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции
Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции
Когда проезд «под кирпич» не грозит лишением прав
Когда проезд «под кирпич» не грозит лишением прав
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение