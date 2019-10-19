Как ГИБДД штрафует за езду без перестроений

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали, в каких случаях российский автолюбитель, двигаясь по полосе без перестроений, может совершить несколько нарушений ПДД, за которые кодекс предполагает не только штраф, но и лишение водительского удостоверения.

По словам специалистов, утверждение «еду по прямой, никого не трогаю», а значит не нарушаю правила, работает не всегда. Например, в случае, когда автолюбитель двигается в крайней левой полосе, предназначенной для обгонов, при свободной правой. Согласно административному кодексу, нарушение расценивается так же, как езда по обочине, за что предусматривается штраф в 1500 рублей.

Ещё один способ нарваться на взыскание, двигаясь по прямой, — игнорировать требования знаков «движение по полосам». Проехав прямо там, где все едут налево или направо, есть риск повстречаться с сотрудниками ГИБДД , которые в результате выпишут нарушителю штраф — 500 рублей.

Наконец, движение только прямо недопустимо в том случае, когда полоса превращается в участок дороги для реверсивного движения с «не горящими над ним огнями». В этом случае, уверяют эксперты, существует риск столкновения с встречным автомобилем. Поэтому движение по «реверсу» без перестроения и остановки наказывается штрафом в 1000 рублей, а при повторном нарушении грозит водителю лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты поделились случаями, когда ГИБДД не штрафует за езду по обочине. По словам специалистов, правоохранители закрывают глаза на нарушение, когда стерлась разметка границ проезжей части, когда белые или желтые линии закрывает грязь или выпавший снег, а также, когда водителю необходимо объехать препятствие впереди.