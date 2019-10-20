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Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В России применят новые способы борьбы с недоливом бензина на АЗС. Об этом сообщает РГ со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.
Он сообщил, что ведомство готовит ревизоров, которые придут на АЗС в качестве «тайного покупателя». Их вооружат скрытым прибором, который фиксирует недолив даже на 1%. Законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок, скоро отправят правительству.
Кроме того, в 2020 году будет введен новый ГОСТ. Он снизит погрешность измерений и не даст нечистоплотным продавцам установить на бензоколонки различные приспособления и программное обеспечение, обманывающее расходомер.
Нынешний ГОСТ был введен еще в 1989 году.
По словам Абрамова, проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительная система, в том числе в связке с оператором за кассой.
«Сегодня при проверке на АЗС нам говорят: "Зачем вы к кассиру заходите? Тестируйте колонку, а мы запустим, как положено". Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем оперативно выявлять "недолив"», — заявил руководитель Росстандарта.
В 2019 году случаи недолива инспекторы выявили на каждой пятой проверенной станции. Однако это были плановые проверки, о которых знает владелец АЗС.
«Существуют и внеплановые проверки по фактам "недолива", но они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на конкретную АЗС и только с согласия Генпрокуратуры, — сказал Абрамов.
По его словам, «руки связаны в этой части надзора», мало шансов поймать нарушителей, когда есть «кнопка», которая отключает недолив в нужный момент.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему на АЗС нельзя наливать бензин в пластиковые канистры.
Комментарии17
Бортжурнал , Видео , Другое , Генпрокуратура РФ
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