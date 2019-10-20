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Четыре признака, когда срочно нужно менять тормозную жидкость 

Рамблер 2 часа назад
Четыре признака, когда срочно нужно менять тормозную жидкость
Фото: © Sergey Kovalev / www.globallookpress.com
Эксперты издания «Автовзгляд» назвали четыре ситуации, когда смену тормозной жидкости нужно провести как можно быстрее, чтобы избежать трагических последствий.
В первую очередь, о замене технической жидкости водителю должна говорить «ватная» педаль тормоза. Машина останавливается как бы нехотя, несмотря на то что колодки и диски не требуют ремонта. Специалисты уверяют, что в этом случае речь идёт о попадании влаги в тормозную жидкость. Если содержание воды в ней более 3%, нужно срочно ехать на СТО. Замерить показатели можно при помощи специального тестера, который продаётся в большинстве магазинов автозапчастей.
Если автолюбитель не менял «тормозуху» два-три года, нужно записываться в мастерскую. При этом, приобретая жидкость в магазине, опытные водители рекомендуют пристальное внимание уделить сроку годности товара: обычно его можно использовать в течение года с момента производства.
Трещины на шлангах, а также потеки говорят о том, что автолюбителю следует заняться ремонтом тормозов в целом. Попутно следует обязательно заменить жидкость, поскольку в процессе устранения неполадок в систему может попасть воздух, который ухудшит торможение.
Наконец, если «тормозуха» потемнела, а на дне бачка появились отложения — это явный признак того, что систему необходимо промыть и заменить жидкость. При этом эксперты отмечают, что появившаяся грязь может свидетельствовать о коррозии деталей, поэтому советуют провести тщательную диагностику автомобиля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты отметили, как электромеханический стояночный тормоз может быть неудобен для водителя. Специалисты подчеркивают, что опция может выйти из строя под воздействием дорожных реагентов, которые со временем разрушают электрическую проводку системы
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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