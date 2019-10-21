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Skoda не хочет становиться «убийцей» бюджетных корейских машин. Но придется 

Автовести + ещё 3 3 часа назад
Skoda станет «убийцей» бюджетных корейских машин
Фото: © Skoda
Топ-менеджеры концерна Volkswagen однажды пришли к выводу, что внутри портфеля брендов, входящих в концерн, наблюдается чересчур упорная возня: марки, по сути, отбивают покупателей друг у друга, отчего страдает общее дело. Поэтому, по слухам, в VW приняли решение "развести" позиционирование наиболее близких брендов по разным сегментам рынка.
К примеру, из Seat с его горячими "Купрами" планируется сделать марку с эмоциональными и азартными автомобилями, символически не дотягивающую до премиального сегмента. А вот со Skoda могут поступить наоборот: сделать ее более доступным брендом, который напрямую конкурировал бы с марками наподобие Dacia на рынках Восточной Европы. При этом марка Volkswagen останется где-то посередине.
Эти слухи спровоцировали внутреннее брожение среди персонала чешской компании: сотрудникам Skoda, по всей видимости, очень не хочется терять с таким трудом наработанный престижный статус. Как сообщает Automotive News, глава Skoda Бернхард Майер даже вынужден был разослать по корпоративной почте письмо по этому поводу.
Говорится в нем, впрочем, не об опровержении этих слухов, а лишь о том, что в любой ситуации ценности бренда, соотношение цены и качества машин Skoda, а также их потребительские свойства останутся неизменными.
"Пересмотр позиционирования бренда является одной из основных задач для департамента стратегии мультибрендовой корпорации. Это нормальный процесс", — цитирует издание письмо Майера.
Кроме того, в качестве аргумента в пользу уверенности концерна в марке Skoda тот привел планы VW по строительству в Турции нового завода, где будут собирать VW Passat и Skoda Superb.
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Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , SEAT , Skoda Superb , Volkswagen , Skoda , Dacia , Бернхард Майер , VolksWagen
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