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В каких случаях лучше отказаться от авто с коробкой «автомат» 

Рамблер 1 час назад
В каких случаях лучше отказаться от авто с коробкой «автомат»
Фото: depositphotos.com
Эксперты издания «Автовзгляд» проанализировали наиболее частые поломки гидромеханического «автомата», «робота» и вариатора и рассказали читателям, почему в определенных случаях лучше отказаться от приобретения авто с вышеперечисленными агрегатами.
Гидромеханическая четырёхступенчатая автоматическая коробка передач была разработана в конце 90-х годов специально для установки на модели Renault, Peugeot и Citroen. Оказалось, что этот тип «автомата» сразу показал себя не с лучшей стороны: из-под сальников приводов практически начинала сочиться рабочая жидкость. Казалось бы неисправность легко устраняется, однако для того, чтобы поменять сальник, необходимо демонтировалось привод, что значительно усложняет ремонтный процесс. Кроме того, после недолгой эксплуатации появляются рывки при переключении с первой скорости на вторую, а также «автомат» может внезапно вставать в аварийный режим.
Семиступенчатый «робот» впервые появился на моделях Volkswagen, SEAT, Skoda и Audi. Самая распространённая болезнь агрегата — ускоренный износ дисков сцепления. В результате на машине становится некомфортно ездить из-за появляющихся рывков при переключении скоростей. Эксперты уверяют, что не поможет даже чип-тюнинг, поскольку в итоге автолюбителям приходится менять диски сцепления в два раза чаще, чем до «модернизации».
Наконец, вариатор, который устанавливают на модели Nissan и Mitsubishi, чаще всего выходят из строя из-за износа подшипников конусов, отмечают специалисты. Характерный гул, по их словам, может появиться уже после 50 000 км пробега. Кроме того, в списке популярных неисправностей — клин редукционного клапана масляного насоса, в результате чего автомобиль начинает подергиваться.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты назвали список самых дешевых автомобилей, оснащённых автоматической коробкой переключения передач (АКПП). На первом месте расположилась отечественная Lada Granta, на втором — японский Datsun On-Do. Третье место заняла Lada Vesta. В перечне также оказались Renault Logan, Lada X-Ray, Renault Sandero, Lifan X50, Nissan Almera, и Lada Vesta Cross с ценником в 844 тысячи рублей
Как не стать жертвой развода в автосервисе
Комментарии2
Бортжурнал , Nissan , Datsun , Audi , Lada Granta , Lifan , Citroen , Lada Vesta , Peugeot , Lada , Renault Sandero , Renault Logan , SEAT , Volkswagen , Renault , Skoda , Nissan Almera , Lifan X50 , Mitsubishi , Datsun on-DO , АвтоВзгляд
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