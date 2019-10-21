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Первые изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети 

Car.ru 5 часов назад
Первые изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Фото: Car.ru
В Сети опубликовали первые рендеры новой версии Tucson от автобренда Hyundai. Авто выглядит довольно стильно и современно.
К выпуску нынешней генерации Tucson приступили четыре года назад. В прошедшем году кросс подвергли рестайлингу.
Тестировщики Hyundai уже приступили к испытаниям нового образца. Соответствующие фото смогли сделать папарацци во время тестов авто. Последние фотографии послужили основой для разработки рендерных изображений транспортного средства.
Car.ru
Новое поколение Tucson наделят габаритной радиаторной решёткой, объединенной со специальной оптикой. Для дизайна передней части модели будет характерен стиль обновлённых версий Santa Fe, а также Palisade.
Car.ru
Кузов транспортного средства получит ряд подштамповок. В данном случае речь идёт также про нижнюю часть боковых дверей.
Для задней части обновлённой Tucson предусмотрены оригинальные дизайнерские решения. Молдинг бокового остекления расширили в сторону задней части. Далее наблюдается его переход в окно багажной двери.
Широкую выштамповку под номерной автомобильный знак можно использовать для фонарей, имеющих треугольную форму. Возможно, их будет объединять между собой светодиодная полоска. Новая версия Tucson должна дебютировать в середине будущего года.
Некоторые пользователи Сети заметили, что новинка имеет довольно стильный внешний вид. Ряд российских поклонников марки выразили надежду, что данная модель вскоре появится на российском авторынке.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Tucson
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