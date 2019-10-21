Первые изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети

В Сети опубликовали первые рендеры новой версии Tucson от автобренда Hyundai . Авто выглядит довольно стильно и современно.

К выпуску нынешней генерации Tucson приступили четыре года назад. В прошедшем году кросс подвергли рестайлингу.

Тестировщики Hyundai уже приступили к испытаниям нового образца. Соответствующие фото смогли сделать папарацци во время тестов авто. Последние фотографии послужили основой для разработки рендерных изображений транспортного средства.

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Новое поколение Tucson наделят габаритной радиаторной решёткой, объединенной со специальной оптикой. Для дизайна передней части модели будет характерен стиль обновлённых версий Santa Fe, а также Palisade.

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Кузов транспортного средства получит ряд подштамповок. В данном случае речь идёт также про нижнюю часть боковых дверей.

Для задней части обновлённой Tucson предусмотрены оригинальные дизайнерские решения. Молдинг бокового остекления расширили в сторону задней части. Далее наблюдается его переход в окно багажной двери.

Широкую выштамповку под номерной автомобильный знак можно использовать для фонарей, имеющих треугольную форму. Возможно, их будет объединять между собой светодиодная полоска. Новая версия Tucson должна дебютировать в середине будущего года.

Некоторые пользователи Сети заметили, что новинка имеет довольно стильный внешний вид. Ряд российских поклонников марки выразили надежду, что данная модель вскоре появится на российском авторынке.