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Сибиряку выписали рекордный транспортный налог в размере 273 600 рублей 

Автовести + ещё 2 2 часа назад
273 600 рублей: как «кусается» транспортный налог
Фото: © Bentley
Отношение к некоторым моделям автомобилей как к предметам роскоши приводит их владельцев к необходимости отчислять государству каждый год за право ездить на своих машинах суммы, сравнимые со стоимостью еще одного автомобиля. Не зря же говорят, что за удовольствие надо платить. Соответственно, за большое удовольствие надо платить много.
Более чем в четверть миллиона рублей обойдется новосибирцу удовольствие владеть и передвигаться на роскошном кроссовере Bentley Bentayga, причем даже уже не новом речь идет об автомобиле 2016 года выпуска с 608-сильным мотором.
Как сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы, при расчете суммы налога был применен максимальный повышающий коэффициент 3. Применение коэффициентов от 1,1 до 3 практикуется при расчете транспортного налога на целый ряд автомобилей, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей. Минпромторг сформировал целый список таких машин, в котором на данный момент числится около 1 220 моделей разных лет выпуска.
Среди автовладельцев с весьма "кусачими" суммами транспортного налога в регионе значатся, к примеру, обладатель Mercedes-AMG GLS 63, которому его автомобиль обойдется в 263 250 рублей и хозяин Range Rover 2016 года выпуска со ставкой налога в 229 500 рублей.
Но особенно примечательно, что около года назад в Новосибирской области была зафиксирована еще более впечатляющая цифра: владелец 626-сильного Bentley Continental Speed, появившегося на свет в 2012 году, выложил 281 700 рублей.
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Комментарии4
Бортжурнал , Bentley Bentayga , Bentley Continental , Bentley , Rover , Land Rover , Федеральная налоговая служба , Минпромторг
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