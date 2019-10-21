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Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу 

Motor.ru 1 час назад
Представлен «коробочный» набор для перевода авто на электротягу
Фото: Motor.ru
Британская компания Swindon Powertrain представила «коробочную» электрическую силовую установку, предназначенную для замены традиционных ДВС. Решение ориентировано на нишевых производителей.
«Электропривод из коробки» Swindon Powertrain разработан в сотрудничестве с производителем электромоторов iNetic, фирмой Code и ассоциацией нишевых автопроизводителей Niche Vehicle Network. Набор состоит из мотора (109 лошадиных сил), инвертора, одноступенчатого редуктора и модуля системы охлаждения. Их общая масса — 70 килограммов.
Motor
«Коробочный» вариант силовой установки не включает в себя тяговую батарею, а также систему зарядки и управления электропитанием. Их покупателям придется докупать отдельно. При этом электромотор и блок силовой электроники имеют защиту от попадания влаги и могут быть использованы в составе гибридного привода. Серийное производство таких установок начнется в июне 2020 года.
В 2018 году на шоу SEMA подразделение Mopar концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представило «коробочный» двигатель Hellephant. Это 7,0-литровый агрегат с полностью алюминиевым блоком, приводным нагнетателем и деталями от мотора Dodge Challenger SRT Demon, который выдает 1014 лошадиных сил и 1288 Нм крутящего момента. Hellephant предназначен для установки на легковые машины и внедорожники, выпущенные до 1976 года.
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Бортжурнал , Dodge Challenger , Fiat , Dodge , Chrysler
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