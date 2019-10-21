Представлен «коробочный» набор для перевода авто на электротягу

Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу

Британская компания Swindon Powertrain представила «коробочную» электрическую силовую установку, предназначенную для замены традиционных ДВС. Решение ориентировано на нишевых производителей.

«Электропривод из коробки» Swindon Powertrain разработан в сотрудничестве с производителем электромоторов iNetic, фирмой Code и ассоциацией нишевых автопроизводителей Niche Vehicle Network. Набор состоит из мотора (109 лошадиных сил), инвертора, одноступенчатого редуктора и модуля системы охлаждения. Их общая масса — 70 килограммов.

Motor

«Коробочный» вариант силовой установки не включает в себя тяговую батарею, а также систему зарядки и управления электропитанием. Их покупателям придется докупать отдельно. При этом электромотор и блок силовой электроники имеют защиту от попадания влаги и могут быть использованы в составе гибридного привода. Серийное производство таких установок начнется в июне 2020 года.