Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi представили новый футуристичный концепт-кар 

Car.ru 1 час назад
Audi представили футуристичный концепт-кар
Фото: Audi
Немецкий бренд на Франкфуртском автосалоне представил AI:Trail quattro: фантазию на тему внедорожников будущего.
Концепт-кар задуман, как экологически-чистый электромобиль, на котором можно добраться в любую точку планеты, чтобы полюбоваться нетронутой природой.
Trail, в отличие от родственных экспериментальных моделей бренда, лишен больших дисплеев. Вместо развлекательной медиа-системы пассажирам предлагается вид за окнами автомобиля.
Audi
Наилучший обзор будущим исследователям предоставит корпус, остекленный по всему периметру. А ночью окружающее пространство будет освещаться пятью летательными дронами, взлетающими с крыши автомобиля.
Audi
Задний ряд сидений состоит из двух гамаков, которые можно выставить на улицу для привала. Дроны могут освещать как место пикника, так и салон автомобиля прямо через стеклянную крышу.
Четыре электромотора в сумме выдают мощность в 435 л.с., а емкость аккумулятора позволит проехать до 250 км в условиях среднего бездорожья. А по ровной не асфальтированной дороге заявленный пробег составляет 450 км. Для достижения максимальной дальности, скорость ограничена до 130 км/ч.
Проходимость автомобилю обеспечивает полный привод на 22-дюймовых колесах и высокий 34-сантиметровый просвет. Такая высота позволяет машине проходить вброд реки до полуметра глубиной.
Водителей проверят на наркотики с помощью экспресс-теста
Car.ru: последние новости
Skoda Superb отмечает свое 85-летие Skoda Superb отмечает свое 85-летие Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу Новосибирцу насчитали 273 000 рублей транспортного налога Новосибирцу насчитали 273 000 рублей транспортного налога
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Audi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти намерены пересмотреть реформу ОСАГО
Власти намерены пересмотреть реформу ОСАГО
В Лефортовском тоннеле ограничили движение
В Лефортовском тоннеле ограничили движение
Москвичка получила штраф в 500 тыс. рублей за парковку
Москвичка получила штраф в 500 тыс. рублей за парковку
На юге Москвы разбился мотоциклист
На юге Москвы разбился мотоциклист
Skoda станет «убийцей» бюджетных корейских машин
Skoda станет «убийцей» бюджетных корейских машин2
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение