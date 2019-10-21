Audi представили футуристичный концепт-кар

Audi представили новый футуристичный концепт-кар

Немецкий бренд на Франкфуртском автосалоне представил AI:Trail quattro: фантазию на тему внедорожников будущего.

Концепт-кар задуман, как экологически-чистый электромобиль, на котором можно добраться в любую точку планеты, чтобы полюбоваться нетронутой природой.

Trail, в отличие от родственных экспериментальных моделей бренда, лишен больших дисплеев. Вместо развлекательной медиа-системы пассажирам предлагается вид за окнами автомобиля.

Audi

Наилучший обзор будущим исследователям предоставит корпус, остекленный по всему периметру. А ночью окружающее пространство будет освещаться пятью летательными дронами, взлетающими с крыши автомобиля.

Audi

Задний ряд сидений состоит из двух гамаков, которые можно выставить на улицу для привала. Дроны могут освещать как место пикника, так и салон автомобиля прямо через стеклянную крышу.

Четыре электромотора в сумме выдают мощность в 435 л.с., а емкость аккумулятора позволит проехать до 250 км в условиях среднего бездорожья. А по ровной не асфальтированной дороге заявленный пробег составляет 450 км. Для достижения максимальной дальности, скорость ограничена до 130 км/ч.

Проходимость автомобилю обеспечивает полный привод на 22-дюймовых колесах и высокий 34-сантиметровый просвет. Такая высота позволяет машине проходить вброд реки до полуметра глубиной.