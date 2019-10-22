Надо брать? Стоит ли новый Nissan Qashqai своих денег

Нынешняя цена Qashqai образца 2019 года достигла 2 миллионов рублей. Блогер попытался разобраться, достоин ли кроссовер этой суммы.

Прежде всего, он обращает внимание на внешний облик машины. Она получила более современный и молодежный дизайн. Желтые противотуманные огни разместились внизу многоярусного бампера и светят достаточно хорошо.

Паркотники рядом с «противотуманниками» уже стали объектом жалоб: выяснилось, что они ненадежные и быстро ломаются. Передний радар реагирует на автомобили, но не на пешеходов.

Бесключевого доступа нет, но ручка для открывания дверей достаточно удобная. Багажник на 430 литров достаточно вместительный и вполне подходит для городских условий.

Как и раньше, автомобиль имеет двухлитровый мотор на 144 лошадиные силы в паре с вариатором. Однако плюсом является полный привод.

Салон преобразился незначительно. Появились рулевое колесо с новым дизайном и более качественными материалами отделки.

Есть подогрев передних и задних сидений, управляемый кнопками под рукой водителя. В качестве положительного момента блогер отметил улучшение звукоизоляции салона.