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Надо брать? Стоит ли новый Nissan Qashqai своих денег 

Car.ru 8 часов назад
Надо брать? Стоит ли новый Nissan Qashqai своих денег
Фото: Car.ru
Нынешняя цена Qashqai образца 2019 года достигла 2 миллионов рублей. Блогер попытался разобраться, достоин ли кроссовер этой суммы.
Прежде всего, он обращает внимание на внешний облик машины. Она получила более современный и молодежный дизайн. Желтые противотуманные огни разместились внизу многоярусного бампера и светят достаточно хорошо.
Паркотники рядом с «противотуманниками» уже стали объектом жалоб: выяснилось, что они ненадежные и быстро ломаются. Передний радар реагирует на автомобили, но не на пешеходов.
Бесключевого доступа нет, но ручка для открывания дверей достаточно удобная. Багажник на 430 литров достаточно вместительный и вполне подходит для городских условий.
Как и раньше, автомобиль имеет двухлитровый мотор на 144 лошадиные силы в паре с вариатором. Однако плюсом является полный привод.
Салон преобразился незначительно. Появились рулевое колесо с новым дизайном и более качественными материалами отделки.
Есть подогрев передних и задних сидений, управляемый кнопками под рукой водителя. В качестве положительного момента блогер отметил улучшение звукоизоляции салона.
В целом же, по мнению автора обзора, машина надежна, неприхотлива и оправдывает свои деньги. Аналогичный по классу Volkswagen Tiguan стоит немного дороже и требует больше вложений в обслуживание.
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Комментарии
Бортжурнал , Nissan , Nissan Qashqai , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
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