Новый универсал Subaru показали до дебюта

Фотографию прототипа универсала Subaru Levorg второго поколения разместили в журнале Web Car за несколько дней до премьеры. Новинка получит агрессивную внешность в стилистике Impreza WRX: спортивный характер подчеркнут изломы передней оптики, воздухозаборник на капоте и «мускулистые» колёсные арки.

Хотя Levorg будет показан на автосалоне в Токио 23 октября в статусе прототипа, универсал лишён футуристических черт прошлогоднего концепт-кара Viziv Tourer. Товарная версия вряд ли будет существенно отличаться от предсерийного автомобиля.

Ожидается, что Levorg «переедет» на глобальную платформу SGP (Subaru Global Platform), что позволит оснастить универсал современными электронными помощниками, повысить жёсткость кузова, снизить массу и издержки производства.

По предварительной информации, из моторной гаммы «Леворга» исчезнут турбодвигатели объемом 1,6 (170 сил, 250 Нм момента) и 2,0 литра (300 сил, 400 Нм момента), а им на смену придут наддувные агрегаты 1.5 и 1.8 — они будут выдавать 150 и 270 лошадиных сил соответственно. Также возможно появление мотора 2.4 от Ascent, умеренной гибридной системы e-Boxer и подзаряжаемого бензин-электрического варианта.

Не исключено, что новый Subaru Levorg обзаведётся усовершенствованным комплексом электронных помощников EyeSight, модернизированной мультимедиа— и навигационной системой.

Универсал текущего поколения продаётся в Японии, Европе, Австралии и некоторых азиатских странах. На российском рынке линейка Subaru состоит из универсала Legacy, кроссоверов XV и Forester, а также «заряженных» седанов Impreza WRX и WRX STI.