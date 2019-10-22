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Российским водителям посоветовали поменять резину 

Авторамблер 4 часа назад
«Привет» из Арктики: пора менять резину
Фото: Moscow-live.ru
В середине последней недели октября в европейской части России резко похолодает, предупреждает центр погоды "Фобос", который советует российским водителям "переобуться" до начала следующей рабочей недели.
С 28 октября на Русскую равнину придет арктический циклон, который принесет холод с полярного круга. Температура в средней полосе европейской части резко упадет и даже днем будет не всегда превышать 0 градусов.
То есть россиян ждет настоящее осеннее похолодание с холодным дождем и снегом, который из-за холода может не таять продолжительное время.
В такую погоду шины могут потерять сцепление с дорогой, поэтому "Фобос" рекомендует перестраховаться и заранее "переобуться".
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Бортжурнал
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