«Привет» из Арктики: пора менять резину

Российским водителям посоветовали поменять резину

В середине последней недели октября в европейской части России резко похолодает, предупреждает центр погоды "Фобос", который советует российским водителям "переобуться" до начала следующей рабочей недели.

С 28 октября на Русскую равнину придет арктический циклон, который принесет холод с полярного круга. Температура в средней полосе европейской части резко упадет и даже днем будет не всегда превышать 0 градусов.

То есть россиян ждет настоящее осеннее похолодание с холодным дождем и снегом, который из-за холода может не таять продолжительное время.

В такую погоду шины могут потерять сцепление с дорогой, поэтому "Фобос" рекомендует перестраховаться и заранее "переобуться".