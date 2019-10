Какой автомобиль станет лучшим в Европе?

В Сети появился список номинантов на премию "Автомобиль 2020 года в Европе" (The 2020 European Car of the Year). Жюри предстоит выбрать из 35 автомобилей из разных сегментов, один из которых еще даже не предстал перед широкой публикой — Volkswagen Golf восьмого поколения.