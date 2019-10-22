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Почему японцы арендуют машины, но никуда на них не едут 

Авторамблер 3 часа назад
Зарядка на колесах: зачем японцы арендуют машины?
Фото: Авторамблер
Водитель, арендующий автомобиль, собирается на нем куда-то ехать. Логично и очевидно. Но жители Страны восходящего солнца расширили свое сознание до таких масштабов, что нашли новые варианты применения услуги каршеринга.
Как вы уже догадались, японцы бронируют машины, но… никуда на них не едут. Местный каршеринг-сервисы Orix и Times24 Co выяснили, что некоторые автомобилисты отказывались от поездок. Неужели салоны находились в ненадлежащем виде или техническое состояние вызывало сомнения в безопасности поездки?
Чтобы выяснить причину необычного и неожиданного явления, компании инициировали исследование. Оказалось, что пользователи использовали транспортное средство как рабочее место, "личное пространство" во время обеда или зарядку для электронных девайсов. Большую, навороченную зарядку на четырех колесах. Шутки шутками, но после катастрофического землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами потрясенные граждане заряжали мобильные телефоны от прикуривателей арендованных машин.
Вот так, оказывается, можно использовать набирающую популярность в России услугу. Готовы поспорить, что отечественные клиенты каршеринговых сервисов до такого еще не додумались.
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