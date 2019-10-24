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Почему автопроизводители советуют менять масло через 15 000 км 

Car.ru + ещё 3 4 часа назад
Почему советуют менять масло через 15 000 км
Фото: Car.ru
Частота замены моторного масла является предметом извечных споров автолюбителей. Одни считают, что лучше не тянуть и менять масло через каждые 5 000-7 000 километров пробега. Другие предпочитают придерживаться рекомендаций автопроизводителя, который рекомендует производить замену каждые 15 000 километров.
Логичнее, конечно, прислушаться к автопроизводителю. Но что это за загадочная цифра 15 000 км? Откуда она взялась?
На самом деле — это усредненный параметр, рассчитанный на базе среднегодового пробега авто.
Однако ориентироваться только на пробег тоже не правильно. Ведь городскому жителю нередко приходится добираться к месту назначения по пробкам. А ведь когда машина стоит в пробке, двигатель продолжает работать.
Поэтому корректнее все же брать за основу моточасы.
Расчет ведется следующим образом. Общий километраж с последней замены масла делим на среднюю скорость. Если вы проехали 10 000 километров, а средняя скорость в пробках составила 30 км/ч, то выходит, что мотор отработал 333 моточаса.
Полусинтетические масла нужно менять через 200-250 моточасов, "синтетику" — через 350 моточасов, а новомодные эстеры — через 450 моточасов.
Получается, что если ориентироваться на 15 000 километров, то в вышеописанном режиме мотор отработает 500 моточасов. А это уже чревато…
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