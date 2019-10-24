Почему советуют менять масло через 15 000 км

Почему автопроизводители советуют менять масло через 15 000 км

Частота замены моторного масла является предметом извечных споров автолюбителей. Одни считают, что лучше не тянуть и менять масло через каждые 5 000-7 000 километров пробега. Другие предпочитают придерживаться рекомендаций автопроизводителя, который рекомендует производить замену каждые 15 000 километров.

Логичнее, конечно, прислушаться к автопроизводителю. Но что это за загадочная цифра 15 000 км? Откуда она взялась?

На самом деле — это усредненный параметр, рассчитанный на базе среднегодового пробега авто.

Однако ориентироваться только на пробег тоже не правильно. Ведь городскому жителю нередко приходится добираться к месту назначения по пробкам. А ведь когда машина стоит в пробке, двигатель продолжает работать.

Поэтому корректнее все же брать за основу моточасы.

Расчет ведется следующим образом. Общий километраж с последней замены масла делим на среднюю скорость. Если вы проехали 10 000 километров, а средняя скорость в пробках составила 30 км/ч, то выходит, что мотор отработал 333 моточаса.

Полусинтетические масла нужно менять через 200-250 моточасов, "синтетику" — через 350 моточасов, а новомодные эстеры — через 450 моточасов.

Получается, что если ориентироваться на 15 000 километров, то в вышеописанном режиме мотор отработает 500 моточасов. А это уже чревато…