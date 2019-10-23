Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали ТОП-5 новых автомобилей 2020 года 

Car.ru 3 часа назад
ТОП-5 автомобилей 2020 года
Фото: Car.ru
В течение осени на российском транспортном рынке появится большое количество новинок, которые смогут привлечь к себе внимание автомобилистов и стать востребованными.
Среди новинок есть модели стоимостью более 5 млн рублей, а также автомобили, цена которых не превышает и 2 млн рублей. Бесспорным лидером рейтинга станет новый кроссовер Audi Q3. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 2 530 000 рублей. Под капотом будет установлена гамма двигателей, объемом 1,4 и 2,0-литра и мощностью 150 и 180 лошадиных сил соответственно.
Еще одной ожидаемой новинкой станет японский внедорожник Lexus RX, цена которого от 3 289 000 рублей. От предыдущей версии новый внедорожник мало отличается, но несмотря на это, производители уверены в его будущей популярности.
Замыкает тройку лидеров Lexus GX460 стоимость которого от 4 500 000 рублей. Экстерьер японского внедорожника изменился за счет новой решетки радиатора, а также измененных задних фар.
На четвертом и пятом месте разместились Subaru Outback Black Line и Mitsubishi Eclipse Cross, стоимость которых 3 150 000 рублей и 1 910 000 рублей соответственно.
Из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили
Car.ru: последние новости
Выяснилось, почему спидометр в автомобиле обманывает водителя Выяснилось, почему спидометр в автомобиле обманывает водителя Перечислены номинанты награды «Европейский автомобиль года» Перечислены номинанты награды «Европейский автомобиль года» Опубликован первый снимок нового Subaru Levorg Опубликован первый снимок нового Subaru Levorg
Комментарии
Бортжурнал , Audi Q3 , Mitsubishi Eclipse Cross , Subaru , Audi , Lexus RX , Subaru Outback , Lexus , Mitsubishi Eclipse , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
Почему спидометр обманывает водителя
Почему спидометр обманывает водителя
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Lexus в Токио: четыре мотора и экран на потолке
Lexus в Токио: четыре мотора и экран на потолке
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение