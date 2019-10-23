ТОП-5 автомобилей 2020 года

Эксперты назвали ТОП-5 новых автомобилей 2020 года

В течение осени на российском транспортном рынке появится большое количество новинок, которые смогут привлечь к себе внимание автомобилистов и стать востребованными.

Среди новинок есть модели стоимостью более 5 млн рублей, а также автомобили, цена которых не превышает и 2 млн рублей. Бесспорным лидером рейтинга станет новый кроссовер Audi Q3 . Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 2 530 000 рублей. Под капотом будет установлена гамма двигателей, объемом 1,4 и 2,0-литра и мощностью 150 и 180 лошадиных сил соответственно.

Еще одной ожидаемой новинкой станет японский внедорожник Lexus RX , цена которого от 3 289 000 рублей. От предыдущей версии новый внедорожник мало отличается, но несмотря на это, производители уверены в его будущей популярности.

Замыкает тройку лидеров Lexus GX460 стоимость которого от 4 500 000 рублей. Экстерьер японского внедорожника изменился за счет новой решетки радиатора, а также измененных задних фар.