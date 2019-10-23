Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выяснилось, почему спидометр в автомобиле обманывает водителя 

Car.ru 2 часа назад
Почему спидометр обманывает водителя
Фото: Car.ru
Стало известно, что спидометры даже самых современных моделей авто далеко не всегда показывают достоверную информацию.
Причиной тому может послужить не только погрешность работы самого прибора. Так, некоторые автопроизводители специально настраивают спидометры на завышение показаний. Таким образом конструкторы пытаются повлиять на потенциального водителя.
К слову, завышение показателей спидометра не запрещается ни госстандартами, ни европейской экономической комиссией ООН. А вот занижение показаний скорости строго карается.
Среди причин некорректной подачи информации о скорости авто может быть техническая составляющая, когда автовладелец заменяет штатную коробку передач или мотор.
Заниженное давление в шинах также может стать причиной разбежности показаний. К примеру, на скорости 60 км/ч спидометр выдает достоверную информацию. Но если разогнаться до 100 км/ч, то разница может составить до 10 км/ч.
Из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили
Car.ru: последние новости
Эксперты назвали ТОП-5 новых автомобилей 2020 года Эксперты назвали ТОП-5 новых автомобилей 2020 года Перечислены номинанты награды «Европейский автомобиль года» Перечислены номинанты награды «Европейский автомобиль года» Опубликован первый снимок нового Subaru Levorg Опубликован первый снимок нового Subaru Levorg
Комментарии
Бортжурнал , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
ТОП-5 автомобилей 2020 года
ТОП-5 автомобилей 2020 года
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Lexus в Токио: четыре мотора и экран на потолке
Lexus в Токио: четыре мотора и экран на потолке
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение