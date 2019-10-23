Почему спидометр обманывает водителя

Выяснилось, почему спидометр в автомобиле обманывает водителя

Стало известно, что спидометры даже самых современных моделей авто далеко не всегда показывают достоверную информацию.

Причиной тому может послужить не только погрешность работы самого прибора. Так, некоторые автопроизводители специально настраивают спидометры на завышение показаний. Таким образом конструкторы пытаются повлиять на потенциального водителя.

К слову, завышение показателей спидометра не запрещается ни госстандартами, ни европейской экономической комиссией ООН . А вот занижение показаний скорости строго карается.

Среди причин некорректной подачи информации о скорости авто может быть техническая составляющая, когда автовладелец заменяет штатную коробку передач или мотор.

Заниженное давление в шинах также может стать причиной разбежности показаний. К примеру, на скорости 60 км/ч спидометр выдает достоверную информацию. Но если разогнаться до 100 км/ч, то разница может составить до 10 км/ч.