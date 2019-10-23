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Названо число автомобилей, которые эвакуируют в Москве ежедневно 

Авторамблер 1 час назад
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Фото: РИА "Новости" / Наталья Селиверстова
С начала 2019 года на штрафстоянки столицы отправили 204,57 тыс. автомобилей, сообщает ГИБДД в среду.
Около 80 тыс. из них были эвакуированы за остановку или стоянку на пешеходном переходе или на расстоянии менее пяти метров от него.
Все машины были перемещены на штрафстоянки из-за нарушений, предусмотренных статьей 27.13 КоАП "Задержание транспортных средств", отметили в ГИБДД.
Каждые сутки в Москве эвакуируют порядка 750-800 автомобилей при общем потоке, доходящем до 3,6 млн Напомним, на сегодняшний день штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 5 тыс. руб.
Тарифы на эвакуацию выросли в России в январе — это произошло впервые с 2013 года. Эвакуация авто категории B мощностью 80-250 л.с. обходится водителям в 5,2 тыс. рублей, а стоимость хранения составляет 1 тыс. руб. за сутки.
Ранее в октябре власти раскрыли количество штрафов, полученных москвичами за парковку на газонах.
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Бортжурнал , ГИБДД
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