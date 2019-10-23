Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно

Названо число автомобилей, которые эвакуируют в Москве ежедневно

С начала 2019 года на штрафстоянки столицы отправили 204,57 тыс. автомобилей, сообщает ГИБДД в среду.

Около 80 тыс. из них были эвакуированы за остановку или стоянку на пешеходном переходе или на расстоянии менее пяти метров от него.

Все машины были перемещены на штрафстоянки из-за нарушений, предусмотренных статьей 27.13 КоАП "Задержание транспортных средств", отметили в ГИБДД.

Каждые сутки в Москве эвакуируют порядка 750-800 автомобилей при общем потоке, доходящем до 3,6 млн Напомним, на сегодняшний день штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 5 тыс. руб.

Тарифы на эвакуацию выросли в России в январе — это произошло впервые с 2013 года. Эвакуация авто категории B мощностью 80-250 л.с. обходится водителям в 5,2 тыс. рублей, а стоимость хранения составляет 1 тыс. руб. за сутки.