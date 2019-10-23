Беспилотник с 360-градусными видеокамерами сделают в России

Разработчиками проекта выступают НПО «Нерстех» и Московский физико-технический институт (МФТИ). В качестве основы для тестового автомобиля взят гибридный седан Toyota Prius последнего поколения.

"Этот автомобиль разрабатывается как беспилотный, только отличие его от тех, которые существуют, в том, что он основан на оптико-электронных системах, то есть оснащён камерами. Мы хотим сделать обзор камер в 360 градусов в двух спектрах, и за счет этого мы построим модель пространства, и в дальнейшем машина сможет перемещаться. Конец начальной разработки через полтора года, окончательной — через четыре", — заявил ТАСС представитель компании-разработчика Егор Федоц.