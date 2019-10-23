Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беспилотник с 360-градусными видеокамерами сделают в России 

Популярная механика 2 часа назад
Беспилотник с 360-градусными видеокамерами сделают в России
Фото: Популярная механика
Разработчиками проекта выступают НПО «Нерстех» и Московский физико-технический институт (МФТИ). В качестве основы для тестового автомобиля взят гибридный седан Toyota Prius последнего поколения.
"Этот автомобиль разрабатывается как беспилотный, только отличие его от тех, которые существуют, в том, что он основан на оптико-электронных системах, то есть оснащён камерами. Мы хотим сделать обзор камер в 360 градусов в двух спектрах, и за счет этого мы построим модель пространства, и в дальнейшем машина сможет перемещаться. Конец начальной разработки через полтора года, окончательной — через четыре", — заявил ТАСС представитель компании-разработчика Егор Федоц.
Напомним, что через 4 года должны начаться пассажирские перевозки в мегаполисах с помощью беспилотных автомобилей, разработанных "Яндексом", который также использует в качестве основы Toyota Prius.
Из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили
Популярная механика: последние новости
Топливо в России станут наливать с точностью до 1% Топливо в России станут наливать с точностью до 1% Мойку для животных встроили в автомобиль Мойку для животных встроили в автомобиль Hummer возродят для выпуска электромобилей Hummer возродят для выпуска электромобилей
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Toyota Prius , Toyota , Яндекс , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Названы города, где заметно снизилось число ДТП
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»1
Почему спидометр обманывает водителя
Почему спидометр обманывает водителя
ТОП-5 автомобилей 2020 года
ТОП-5 автомобилей 2020 года
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Сколько автомобилей эвакуируют в Москве ежедневно
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение