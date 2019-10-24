Какие индикаторы на приборной панели не стоит игнорировать

Современный автомобиль стал намного технологичнее. Сегодня водитель получит предупреждение даже о перегоревшей лампочке подсветки номерного знака. Некоторые из символов не несут предупреждений о серьезной неисправности, поэтому водители с легкостью игнорируют появление сообщения.
Виды сигналов. Индикаторы на панели приборов отличаются по цвету с учетом их значения. Сигналы желтого цвета в большинстве отражают состояние готовности отдельных систем автомобиля к работе. В то же время, некоторые предупреждающие надписи выполняются в том же желтом цвете.
Красный цвет индикаторов воспринимается как тревожный. Но некоторые сигналы не говорят о критической неисправности машины:
- непристегнутый ремень;
- затянутый стояночный тормоз.
Отдельные лампочки гаснут после запуска двигателя. Но некоторые из индикаторов говорят о серьезном сбое в работе механизмов и систем двигателя, когда дальнейшее движение просто невозможно.
ТОП-3 важных предупреждений. Среди самых неожиданных и нежеланных сигналов — индикатор низкого давления масла в системе двигателя. Обычно лампочка гаснет после запуска мотора. Но в случае падения уровня жидкости ниже минимального уровня, игнорировать сигнал нельзя. Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма обойдется дорого.
Еще одной причиной индикации является прекращение работы масляного насоса. Но до первой проверки о причинах наверняка сказать нельзя. Первые действия водителя должны включать в себя:
- осмотр моторного отсека (в том числе снизу) на предмет утечки масла;
- контроль уровня жидкости в поддоне двигателя.
До выявления причин двигатель не может эксплуатироваться даже несколько минут.
Вторым символом для особого внимания водителя называют значок термометра. Причиной появления значка является критически высокая температура антифриза. Среди основных причин неисправности называют:
- низкий уровень охлаждающей жидкости;
- прекращение нормальной работы помпы;
- завоздушивание замкнутого контура.
Перегрев двигателя быстро приведет к повреждению деталей шатунной группы, что равносильно проведению капитального ремонта двигателя.
Первым шагами должны стать проверка уровня антифриза, привода водяного насоса. В случае возможной течи, доливка жидкости, а дальнейшее движение не самый удачный вариант. Ведь сразу место утечки определить затруднительно.
Если перегрев мотора вызван преодолением тяжелого отрезка пути, то на стоящем автомобиле за счет работы вентилятора и печки удастся быстро восстановить нормальную температуру.
Индикатор неисправности тормозной системы также должен привести к прекращению дальнейшего движения. Среди причин могут быть перегоревшие лампочки стоп-сигналов (на некоторых моделях) или выход из строя рабочего контура тормозной системы.
Основной причиной нарушения эффективности тормозов является низкий уровень тормозной жидкости. После остановки следует отыскать причину течи. Это могут быть детали системы:
- тормозные механизмы;
- трубки высокого давления;
- гибкие шланги;
- главный тормозной цилиндр.
В случае невозможности устранения поломки на месте, потребуется доставить машину к СТО на эвакуаторе.