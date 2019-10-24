Какие индикаторы на приборной панели не стоит игнорировать

Три индикатора на приборной панели, которые лучше не игнорировать

Современный автомобиль стал намного технологичнее. Сегодня водитель получит предупреждение даже о перегоревшей лампочке подсветки номерного знака. Некоторые из символов не несут предупреждений о серьезной неисправности, поэтому водители с легкостью игнорируют появление сообщения.

Виды сигналов. Индикаторы на панели приборов отличаются по цвету с учетом их значения. Сигналы желтого цвета в большинстве отражают состояние готовности отдельных систем автомобиля к работе. В то же время, некоторые предупреждающие надписи выполняются в том же желтом цвете.

непристегнутый ремень;

затянутый стояночный тормоз. Красный цвет индикаторов воспринимается как тревожный. Но некоторые сигналы не говорят о критической неисправности машины:

Отдельные лампочки гаснут после запуска двигателя. Но некоторые из индикаторов говорят о серьезном сбое в работе механизмов и систем двигателя, когда дальнейшее движение просто невозможно.

ТОП-3 важных предупреждений. Среди самых неожиданных и нежеланных сигналов — индикатор низкого давления масла в системе двигателя. Обычно лампочка гаснет после запуска мотора. Но в случае падения уровня жидкости ниже минимального уровня, игнорировать сигнал нельзя. Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма обойдется дорого.

осмотр моторного отсека (в том числе снизу) на предмет утечки масла;

контроль уровня жидкости в поддоне двигателя. Еще одной причиной индикации является прекращение работы масляного насоса. Но до первой проверки о причинах наверняка сказать нельзя. Первые действия водителя должны включать в себя:

До выявления причин двигатель не может эксплуатироваться даже несколько минут.

значок термометра . Причиной появления значка является критически высокая температура антифриза. Среди основных причин неисправности называют: низкий уровень охлаждающей жидкости;

прекращение нормальной работы помпы;

завоздушивание замкнутого контура. Вторым символом для особого внимания водителя называют. Причиной появления значка является критически высокая температура антифриза. Среди основных причин неисправности называют:

Перегрев двигателя быстро приведет к повреждению деталей шатунной группы, что равносильно проведению капитального ремонта двигателя.

Первым шагами должны стать проверка уровня антифриза, привода водяного насоса. В случае возможной течи, доливка жидкости, а дальнейшее движение не самый удачный вариант. Ведь сразу место утечки определить затруднительно.

Если перегрев мотора вызван преодолением тяжелого отрезка пути, то на стоящем автомобиле за счет работы вентилятора и печки удастся быстро восстановить нормальную температуру.

Индикатор неисправности тормозной системы также должен привести к прекращению дальнейшего движения. Среди причин могут быть перегоревшие лампочки стоп-сигналов (на некоторых моделях) или выход из строя рабочего контура тормозной системы.

тормозные механизмы;

трубки высокого давления;

гибкие шланги;

главный тормозной цилиндр. Основной причиной нарушения эффективности тормозов является низкий уровень тормозной жидкости. После остановки следует отыскать причину течи. Это могут быть детали системы:

В случае невозможности устранения поломки на месте, потребуется доставить машину к СТО на эвакуаторе.