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Volkswagen первым внедрит новый тип подушек безопасности 

Motor.ru 2 часа назад
VW первым внедрит новый тип подушек безопасности
Фото: Motor.ru
На первой модели из нового семейства Volkswagen ID — хэтчбеке ID.3 — дебютирует подушка безопасности нового типа. Она будет раскрывать между водителем и пассажиром, чтобы в случае бокового удара снизить возможные травмы головы. В середине сентября такой же эйрбег показала компания Hyundai.
Центральная подушка безопасности Volkswagen ID.3 монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает при обнаружении бокового удара — так же, как у Hyundai. На видео производитель объясняет, что установка нового эйрбега возможна благодаря особенностям электрической платформы MEB, хотя корейская марка ни о каких ограничения не говорит.
Для изготовления подушки Hyundai использует запатентованную технологию, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбег на 500 граммов легче и значительно компактнее предложений конкурентов.
Установка таких подушек поможет автопроизводителям адаптировать свои модели к новой серии тестов Euro NCAP, частью которых начиная с 2020 года станет оценка безопасности при боковом ударе. По данным Hyundai, c помощью центральных эйрбегов можно добиться 80-процентного снижения вероятности травм головы — по статистике, доля вторичных повреждений, вызванных столкновением водителя и пассажира, составляет 45 процентов (данные Ассоциация европейских автопроизводителей).
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Volkswagen
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