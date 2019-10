VW первым внедрит новый тип подушек безопасности

☝️Safety first.

In the latest episode of «Becoming ID.», we show the incredible impact protection of the ID.3 during a 60km/h crash test. #VWID3 #NowYouCan #eMobility pic.twitter.com/hn0YRnxT0P— Jürgen Stackmann (@jstackmann) 21 октября 2019 г.