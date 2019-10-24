VW первым внедрит новый тип подушек безопасности

Volkswagen первым внедрит новый тип подушек безопасности

На первой модели из нового семейства Volkswagen ID — хэтчбеке ID.3 — дебютирует подушка безопасности нового типа. Она будет раскрывать между водителем и пассажиром, чтобы в случае бокового удара снизить возможные травмы головы. В середине сентября такой же эйрбег показала компания Hyundai

☝️Safety first.

In the latest episode of «Becoming ID.», we show the incredible impact protection of the ID.3 during a 60km/h crash test. #VWID3 #NowYouCan #eMobility pic.twitter.com/hn0YRnxT0P— Jürgen Stackmann (@jstackmann) 21 октября 2019 г. Центральная подушка безопасности Volkswagen ID.3 монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает при обнаружении бокового удара — так же, как у Hyundai. На видео производитель объясняет, что установка нового эйрбега возможна благодаря особенностям электрической платформы MEB, хотя корейская марка ни о каких ограничения не говорит.

Для изготовления подушки Hyundai использует запатентованную технологию, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбег на 500 граммов легче и значительно компактнее предложений конкурентов.

Установка таких подушек поможет автопроизводителям адаптировать свои модели к новой серии тестов Euro NCAP, частью которых начиная с 2020 года станет оценка безопасности при боковом ударе. По данным Hyundai, c помощью центральных эйрбегов можно добиться 80-процентного снижения вероятности травм головы — по статистике, доля вторичных повреждений, вызванных столкновением водителя и пассажира, составляет 45 процентов (данные Ассоциация европейских автопроизводителей).