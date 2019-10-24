Зачем крыс научили водить машину?

Видео: крыс научили водить машину

Американские ученые из университета Ричмонда опубликовали видео, на котором крысы управляют небольшими электрическими машинками, собранными из пластиковых бутылок и запчастей игрушечных автомобилей. Грызуны проявили способности не только к езде по прямой, но и к маневрированию.

Управление машиной осуществляется при помощи трех рычажков — один отвечает за движение прямо, второй — влево, третий — вправо. Подопытных разделили на две группы и «воспитывали» по-разному: в обычных условиях и с тренировками. Сначала крысы научились приводить машину в движение, а затем — ехать до конечного пункта, где находилась кормушка с лакомством.

Неудивительно, что натренированные грызуны из второй группы значительно лучше справились с тестом на вождение. Специалисты также изучили, как процесс вождения влияет на крыс: оказалось, что управление машиной их «расслабляет».

Шесть лет назад в Новой Зеландии научили водить двух псов. Собаки сами заводили автомобиль, нажимали на педаль тормоза, чтобы включить передачу, рулили и управляли акселератором. Сначала за руль посадили ризеншнауцера по кличке Монти — именно он стал первым в мире псом, который смог без ошибок проехать заданную дистанцию. Потом настала очередь пса Портера, однако он справился хуже Монти — в конце маршрута чуть съехал с дороги.