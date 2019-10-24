Россиян предупредили об «автомобильной зиме»

Россиян предупредили о резком наступлении «автомобильной зимы»

В столичном регионе России в этом году «автомобильная зима» наступит позже обычного, но резко. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

Под «автомобильной зимой» понимается период, когда автомобилистам следует менять летнюю резину на зимнюю.

«Критерием для этого является устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку плюс 5 в сторону понижения», — уточняют синоптики.

Поскольку в этом году произошла «подвижка сезонов», «автомобильная зима» также наступит примерно на две недели позже.

«Причем произойдет это резко и сильно. Среднесуточная температура понизится на 10 градусов. Пойдет снег, и местами появится небольшой снежный покров. На дорогах прогнозируется первая гололедица», — говорится в сообщении на сайте службы.