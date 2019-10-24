Это не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа

Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа

Оживить-пробудить чудовищный грузовик — это вам не в легковушке ключик повернуть. На видео — захватывающий процесс.

Невероятные размеры, масса и мощь белорусских монстров породили специфичные шутки. Например, говорят, что при проведении краш-тестов БелАЗов бетонные плиты пытаются отползти в сторону — неудивительно, учитывая, что, например, герой видеоролика способен брать в свой безразмерный кузов 120 тонн. Масштабы машины поражают — ее длина превышает 11 метров, ширина — может быть свыше 7 метров, а почти шестиметровая высота уподобляет БелАЗ небольшому дому. Запустить такую громадину — целый ритуал! Напомним, что БелАЗ 75145 оснащен электрической силовой установкой, которую питает энергией дизельный агрегат Cummins KTA 38-C мощностью 1200 л.с.