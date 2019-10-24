В интернете нашли 60-летнюю «Волгу»-электромобиль

Народные умельцы из Украины пересадили ГАЗ-21 электромотор. Если целесообразность такой переделки изначально вызывает удивление, то ее стоимость и вовсе поражает воображение: 25 тыс. долларов.

Изначально владелец "Волги" планировал всего лишь слегка отреставрировать автомобиль, но в процессе решил не мелочиться и сделать из него электрокар.

В итоге под капотом разместился 30-киловаттный электромотор Warp11 весом в 80 кг. "Волгу", возраст которой давно перевалил за 60 лет, пожалели и ограничили максимальную скорость на уровне 90 км/ч.

Запас хода авто в городском цикле при средней скорости 50 км/ч составляет 85 км. Контролирует работу блока батарей система GT BMS, которую также расположили в моторном отсеке.

В салоне дополнительно установили современный сенсорный LCD-дисплей, на котором отображается состояние аккумуляторов.