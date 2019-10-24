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В интернете нашли 60-летнюю «Волгу»-электромобиль 

Авторамблер 2 часа назад
В интернете нашли 60-летнюю «Волгу»-электромобиль
Фото: Авторамблер
Народные умельцы из Украины пересадили ГАЗ-21 электромотор. Если целесообразность такой переделки изначально вызывает удивление, то ее стоимость и вовсе поражает воображение: 25 тыс. долларов.
Изначально владелец "Волги" планировал всего лишь слегка отреставрировать автомобиль, но в процессе решил не мелочиться и сделать из него электрокар.
В итоге под капотом разместился 30-киловаттный электромотор Warp11 весом в 80 кг. "Волгу", возраст которой давно перевалил за 60 лет, пожалели и ограничили максимальную скорость на уровне 90 км/ч.
Запас хода авто в городском цикле при средней скорости 50 км/ч составляет 85 км. Контролирует работу блока батарей система GT BMS, которую также расположили в моторном отсеке.
В салоне дополнительно установили современный сенсорный LCD-дисплей, на котором отображается состояние аккумуляторов.
Ранее "Авторамблер" писал об амбициозном проекте российского блогера, который решил создать самую мощную "Волгу" ГАЗ-24. Автомобиль планируется оснастить двигателем Toyota V8 UZ, подрамником от Supra и независимой подвеской.
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Бортжурнал , Toyota , Авторамблер
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