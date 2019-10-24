Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зов беременных касаток»: Блогер рассказал о дисковых тормозах LADA Vesta SW Cross 

Car.ru 2 часа назад
Блогер рассказал о дисковых тормозах LADA Vesta SW Cross
Фото: car.ru
Блогер в видеоролике на канале Paramonov в YouTube рассказал автомобилистам, чего им стоит ожидать от тормозной системы в российском LADA Vesta SW Cross. Изначально педаль тормоза показалась владельцу немного «ватной», однако потом он понял, что сделано это было для удобства.
Блогер купил отечественный внедорожник LADA Vesta SW Cross и проехал на нем 5 тысяч километров. Затем он отметил, что педаль тормоза показалась ему "ватной", однако со временем ему стало легче рассчитывать силу нажатия. Машину при необходимости получится быстро остановить, а в иных случаях торможение окажется плавным и удобным.
Однако есть и минусы подобной конструкции. Самый заметный из них — жуткий гул, издаваемый задними дисками тормозной системы, причем, проявляется это не сразу. Владельцы кроссоверов отмечают, что неисправность может проявиться после 5 тысяч километров пройденного пути, а у других — после 30 тысяч.
В комментариях многие российские автомобилисты отметили, что столкнулись с подобными проблемами, а миновали они только единицы владельцев транспортного средства. Устранить гул можно только после замены дисков тормозной системы, но на не оригинальный комплект.
Также автомобилисты отметили, что проблему можно устранить, если сточить немного грани колодок, поменять внутренние и наружные местами, и смазать поверхности смазками.
Водителей вынудили нарушать ПДД в центре столицы
Car.ru: последние новости
Промывка двигателя при замене масла Промывка двигателя при замене масла Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа Volkswagen будут использоваться новый вид подушек безопасности Volkswagen будут использоваться новый вид подушек безопасности
Комментарии1
Бортжурнал , Lada Vesta , Lada
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа
Это не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа
В интернете нашли 60-летнюю «Волгу»-электромобиль
В интернете нашли 60-летнюю «Волгу»-электромобиль
В Москве грузовик столкнулся с трубой и загорелся
В Москве грузовик столкнулся с трубой и загорелся
Американец заживо сгорел в Tesla
Американец заживо сгорел в Tesla13
Названы регионы с самым дешевым бензином
Названы регионы с самым дешевым бензином3
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение