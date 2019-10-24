«Зов беременных касаток»: Блогер рассказал о дисковых тормозах LADA Vesta SW Cross

Блогер в видеоролике на канале Paramonov в YouTube рассказал автомобилистам, чего им стоит ожидать от тормозной системы в российском LADA Vesta SW Cross. Изначально педаль тормоза показалась владельцу немного «ватной», однако потом он понял, что сделано это было для удобства.

Блогер купил отечественный внедорожник LADA Vesta SW Cross и проехал на нем 5 тысяч километров. Затем он отметил, что педаль тормоза показалась ему "ватной", однако со временем ему стало легче рассчитывать силу нажатия. Машину при необходимости получится быстро остановить, а в иных случаях торможение окажется плавным и удобным.

Однако есть и минусы подобной конструкции. Самый заметный из них — жуткий гул, издаваемый задними дисками тормозной системы, причем, проявляется это не сразу. Владельцы кроссоверов отмечают, что неисправность может проявиться после 5 тысяч километров пройденного пути, а у других — после 30 тысяч.

В комментариях многие российские автомобилисты отметили, что столкнулись с подобными проблемами, а миновали они только единицы владельцев транспортного средства. Устранить гул можно только после замены дисков тормозной системы, но на не оригинальный комплект.

Также автомобилисты отметили, что проблему можно устранить, если сточить немного грани колодок, поменять внутренние и наружные местами, и смазать поверхности смазками.