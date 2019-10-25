Какой будет новая Sonata для России

Раскрыты версии Hyundai Sonata российской сборки

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую Hyundai Sonata локального производства. Из документа следует, что в России новинку предложат с двигателями от предшественника, а не моторами семейства Smartstream, которые положены седану восьмого поколения на других рынках.

Новинку для России анонсировали еще летом этого года, а в августе было выдано ОТТС на версию южнокорейской сборки. Однако такие автомобили, вопреки ожиданиям, в продажу до сих пор не поступили. В новом же сертификате в графе о производителе указан калининградский «Автотор».

С конвейера завода в Калининграде новая Sonata будет сходить со 150-сильным мотором объемом два литра, который предлагался и для автомобиля предыдущего поколения. Кроме того, модель получит 2,5-литровый двигатель с отдачей 179 лошадиных сил. Первый агрегат работает на бензине АИ-95, а второй — АИ-92.

В ОТТС имеется и информация о размерности шин: в зависимости от уровня исполнения автомобиль получит покрышки 215/60 R16, 215/55 R17 или 235/45 R18. Документ вступил в силу 22 октября 2019 года.

Что касается дореформенной Hyundai Sonata, то она доступна на рынке с двигателями 2.0 MPI или 2.4 GDI, а цены стартуют с отметки 1 380 000 рублей. По собственной информации «Мотора», за девять месяцев текущего года в России было продано чуть более 5,5 тысяч экземпляров Sonata, в том числе 723 автомобиля в сентябре.