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Раскрыты версии Hyundai Sonata российской сборки 

Motor.ru + ещё 4 1 час назад
Какой будет новая Sonata для России
Фото: Hyundai
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую Hyundai Sonata локального производства. Из документа следует, что в России новинку предложат с двигателями от предшественника, а не моторами семейства Smartstream, которые положены седану восьмого поколения на других рынках.
Новинку для России анонсировали еще летом этого года, а в августе было выдано ОТТС на версию южнокорейской сборки. Однако такие автомобили, вопреки ожиданиям, в продажу до сих пор не поступили. В новом же сертификате в графе о производителе указан калининградский «Автотор».
С конвейера завода в Калининграде новая Sonata будет сходить со 150-сильным мотором объемом два литра, который предлагался и для автомобиля предыдущего поколения. Кроме того, модель получит 2,5-литровый двигатель с отдачей 179 лошадиных сил. Первый агрегат работает на бензине АИ-95, а второй — АИ-92.
В ОТТС имеется и информация о размерности шин: в зависимости от уровня исполнения автомобиль получит покрышки 215/60 R16, 215/55 R17 или 235/45 R18. Документ вступил в силу 22 октября 2019 года.
Что касается дореформенной Hyundai Sonata, то она доступна на рынке с двигателями 2.0 MPI или 2.4 GDI, а цены стартуют с отметки 1 380 000 рублей. По собственной информации «Мотора», за девять месяцев текущего года в России было продано чуть более 5,5 тысяч экземпляров Sonata, в том числе 723 автомобиля в сентябре.
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Теги:
Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Sonata
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