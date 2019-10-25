Как правильно подготовить машину к зиме

С приходом холодов автомобилисты должны задуматься о том, как правильно и своевременно подходить свой автомобиль к холодам.

Начать подготовку к зиме нужно со смены резины. Отметим, что большинство водителей осуществляют замену резины в самый последний день, когда уже выпадает снег и появляется первая наледь. Но, несмотря на это, осуществлять смену колес нужно заблаговременно, когда среднесуточная температура близится к нулю.

Также перед началом холодов необходимо не забывать о смене масел на зимние, отличающиеся от летних несколько иным составом.

Подготавливая машину к зиме, многие водители убирают текстильные коврики, меняя их на резиновые, так как в холода в машину попадает снег и вода. Делать это также важно заранее, так как осенью подобные явления уже начинают проявляться, а соответственно лишняя влага может проходить в обшивку пола.

Споры и пересуды о том, как правильно прогревать автомобиль в холода не утихают на продолжении длительного времени. Точного правила о том, сколько нужно прогревать машину, нет, поэтому лучше придерживаться "золотой" середины, осуществляя прогрев равномерно и постепенно.