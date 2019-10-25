Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как правильно подготовить машину к зиме 

Car.ru 1 час назад
Как правильно подготовить машину к зиме
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
С приходом холодов автомобилисты должны задуматься о том, как правильно и своевременно подходить свой автомобиль к холодам.
Начать подготовку к зиме нужно со смены резины. Отметим, что большинство водителей осуществляют замену резины в самый последний день, когда уже выпадает снег и появляется первая наледь. Но, несмотря на это, осуществлять смену колес нужно заблаговременно, когда среднесуточная температура близится к нулю.
Также перед началом холодов необходимо не забывать о смене масел на зимние, отличающиеся от летних несколько иным составом.
Подготавливая машину к зиме, многие водители убирают текстильные коврики, меняя их на резиновые, так как в холода в машину попадает снег и вода. Делать это также важно заранее, так как осенью подобные явления уже начинают проявляться, а соответственно лишняя влага может проходить в обшивку пола.
Споры и пересуды о том, как правильно прогревать автомобиль в холода не утихают на продолжении длительного времени. Точного правила о том, сколько нужно прогревать машину, нет, поэтому лучше придерживаться "золотой" середины, осуществляя прогрев равномерно и постепенно.
Младенец за рулем: «я же мать» заинтересовала полицию
Car.ru: последние новости
Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа Преимущества турбомоторов над атмосферными двигателями Преимущества турбомоторов над атмосферными двигателями Обновленная Hyundai Sonata получила одобрение на локальную сборку Обновленная Hyundai Sonata получила одобрение на локальную сборку
Комментарии 
Теги:
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобили скорой помощи будет опекать Росгвардия
Автомобили скорой помощи будет опекать Росгвардия2
Какой будет новая Sonata для России
Какой будет новая Sonata для России
Это не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа
Это не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа
В интернете нашли 60-летнюю «Волгу»-электромобиль
В интернете нашли 60-летнюю «Волгу»-электромобиль1
Блогер рассказал о дисковых тормозах LADA Vesta SW Cross
Блогер рассказал о дисковых тормозах LADA Vesta SW Cross3
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение